Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
Peste 400.000 de păsări sacrificate din cauza focarelor de gripă aviară, în Germania

Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost nevoite să sacrifice animalele după descoperirea unor focare de gripă aviară, potrivit Institutului german pentru sănătate animală (FLI). Aproximativ 400.000 de pui, raţe, gâşte şi curcani au fost eliminaţi pentru a preveni răspândirea virusului extrem de contagios, notează DPA. 

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Cele mai mari pierderi au fost în nord-estul Germaniei, în landurile Mecklenburg-Pomerania Occidentală şi Brandenburg, în jurul Berlinului. În Mecklenburg-Pomerania, aproape 150.000 de găini ouătoare au fost sacrificate la două locaţii, iar în Brandenburg, alte 130.000 de păsări vor fi sacrificate în urma detectării unor cazuri.

Virusul H5N1 a fost confirmat la păsări sălbatice, principalii purtători ai bolii, mai ales în timpul migraţiei de toamnă. Cocorii au fost afectaţi într-o măsură fără precedent, în special în Brandenburg, unde mor în număr mare.

Până acum nu au fost raportate cazuri de transmitere a virusului la oameni, însă autorităţile au ordonat fermierilor să ţină păsările închise şi au demarat campanii de sacrificare preventivă pentru a limita răspândirea gripei aviare.

Europa

