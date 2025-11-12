Pericolul gripei aviare se extinde: 14 localități din Olt, sub supraveghere

Autoritățile sanitar-veterinare avertizează asupra pericolului apariției focarelor de gripă aviară, după confirmarea unor cazuri inclusiv în exploatații din Europa. 14 localități din județul Olt sunt sub supraveghere.

Alerta autorităților vine în contextul confirmării de focare de gripă aviară la nivel internațional, ultimul într-o exploatație avicolă din Germania. Migrația păsărilor sălbatice la începutul sezonului rece este motiv de îngrijorare, astfel că Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt a impus crescătorilor de păsări din județul Olt respectarea mai multor măsuri. Acestea vizează atât gospodăriile oulației, cât și exploatațiile comerciale.

Cazurile de mortalitate în rândul păsărilor trebuie anunțate imediat

Dacă în privința exploatațiilor comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar s-a impus reactualizarea măsurilor generale şi specifice de biosecuritate aplicate la nivelul fermei, pentru gospodăriile populației măsurile sunt mult mai numeroase:

– separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităţilor, a raţelor şi gâştelor de alte păsări domestice și ținerea lor în adăposturi acoperite;

– furajele trebuie ținute în spații închise acoperite și în timpul depozitării trebuie asigurat să nu aibă acces păsările sălbatice;

- se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafaţă accesibile păsărilor sălbatice ;

– așternutul trebuie să fie depozitat în spații închise sau acoperite, să nu aibă contact cu păsările sălbatice ;

- se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, mişcările limitându-se la o singură persoană ( proprietarul exploataţiei) ;

- se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare şi alte animale de companie;

- se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecţii prin folosirea de încălţăminte diferită în spaţiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecţia încălţămintei;

- prevenirea oricărui contact direct şi indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, şi păsările domestice şi alte păsări, în special raţele şi gâştele. Astfel, va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice şi sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălţi, râuri şi orice altă amenajare hidrologică artificială şi naturală ;

– obligativitatea de a anunța imediat medicul veterinar din localitate în caz de îmbolnăvire sau mortalitate la păsări.

DSVSA Olt a mai transmis că se va intensifica monitorizarea păsărilor sălbatice de către administratorii fondurilor cinegetice, în special în zonele în care păsările sălbatice sunt staţionare, orice modificări ale statusului de sănătate urmând să fie comunicate către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt.

„În acest context epidemiologic al evoluţiei gripei aviare, a depistării unui număr mare de cazuri de gripă aviară înalt patogenă la păsările sălbatice, precum şi a faptului că un număr mare de păsări sălbatice străbat teritoriul României folosind culoarul panono-bulgar de migraţie, se impune respectarea programului de monitorizare și supraveghere a influenței aviare la păsările domestice (galinacee și palmipede) din exploatațiile comerciale și exploatațiile non-profesionale din localitățile țintă stabilite prin analiza de risc”, a transmis DSVSA Olt.

Conform analizei de risc, 14 localități situate pe cursul râului Olt, de la nord la sud, sunt ținta măsurilor de monitorizare, respectiv : Vulturești, Verguleasa, Pleșoiu, Curtișoara, Slătioara, Milcov, Drăgănești, Farcașele, Stoenești, Rusanești, Tia Mare, Izbiceni, Corabia, Ianca.

Va fi de asemenea inspectat periodic habitatul păsărilor sălbatice, iar în cazul în care sunt depistate păsări bolnave sau moarte din speciile țintă se vor preleva probe.

„Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt solicită sprijinul fermierilor din industria avicolă şi al cetăţenilor în aplicarea măsurilor de biosecuritate, anunţarea imediată aserviciilor veterinare despre mortalităţile la păsări şi la respectarea tuturor măsurilor dispuse de autorităţi pentru a împiedica răspândirea acestei boli pe teritoriul ţării noastre”, este apelul autorităților.