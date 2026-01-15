Experimente controversate în Serbia. „Tunuri sonore” testate pe câini, cu sprijinul serviciilor secrete ruse

Testele cu „tunuri sonore” efectuate pe câini de serviciile secrete din Serbia, în colaborare cu FSB din Rusia, generează controverse, mai ales că acestea vin în contextul în care autorităţile sunt acuzate că ar fi folosit astfel de dispozitive împotriva polulaţiei, la un protest din 2025.

Serviciile secrete din Serbia au testat „tunuri sonore” pe câini, în colaborare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), potrivit unor documente guvernamentale consultate de publicația Politico.

La aproximativ două săptămâni după una dintre cele mai mari demonstrații antiguvernamentale din capitala Serbiei, perturbată de un zgomot descris de participanți drept „paralizant”, autoritățile sârbe au organizat pe câini teste cu difuzoare de mare putere, cunoscute sub denumirea de „tunuri sonore”. Documentele indică faptul că experimentele au fost coordonate de agenția de informații a Serbiei (BIA), cu sprijinul serviciilor ruse.

Testarea comună a armelor acustice pe animale scoate în evidență nivelul ridicat de cooperare în domeniul securității dintre Serbia, stat candidat la Uniunea Europeană, cu procesul de aderare blocat, și Rusia, considerată cel mai agresiv adversar al UE.

Dispozitivele Long-Range Acoustic Devices (LRAD) sunt promovate oficial pentru transmiterea de mesaje pe distanțe mari, însă utilizarea lor de la mică distanță poate provoca leziuni auditive. Potrivit relatărilor, acestea pot cauza dureri de cap, amețeli și greață, simptome identice cu cele raportate de protestatarii din Belgrad.

Autoritățile sârbe au negat că ar fi folosit tunuri sonore împotriva demonstranților

De mai bine de un an, Serbia traversează cel mai amplu val de proteste din ultimele decenii; zeci de mii de oameni ies regulat în stradă, iar la unele manifestații participă chiar sute de mii de cetățeni, pe fondul unei nemulțumiri tot mai profunde față de guvern.

La 15 martie 2025, în timpul uneia dintre cele mai mari demonstrații, un zgomot brusc și asurzitor a străbătut bulevardul principal din Belgrad. Mulțimea s-a aruncat la pământ pentru a se adăposti, iar imaginile filmate din mai multe unghiuri au surprins propagarea undei sonore printr-o masă compactă de oameni, urmată de panică generalizată.

Mai mulți protestatari care au ajuns ulterior la camerele de urgență au acuzat greață, vărsături, dureri de cap și amețeli. Unii au spus că sunetul semăna cu „un grup de motocicliști” sau cu o „locomotivă” care se apropia cu viteză.

După ce a respins inițial acuzațiile, președintele Aleksandar Vučić a anunțat că va fi declanșată o anchetă completă, promițând că „toți cei responsabili pentru aceste fabricații și minciuni brutale vor fi trași la răspundere”.

Testele pe animale

Potrivit documentelor analizate de Politico, testele pe animale au făcut parte din ancheta internă declanșată după proteste. Scopul declarat a fost evaluarea compatibilității dintre simptomele reclamate de protestatari și efectele cunoscute ale armelor acustice, despre care autoritățile sârbe au recunoscut anterior că se află în dotarea poliției, negând, însă, în continuare că ar fi ost folosite împotriva popolaţiei.

Specialiști din serviciile de informații sârbe și ruse au adunat un grup de câini într-un poligon al BIA, pentru a analiza „efectul emițătoarelor asupra obiectelor biologice”.

Câinii au fost aleși din cauza sensibilității lor ridicate la stimuli acustici.

Animalele au fost expuse la două modele de dispozitive LRAD (LRAD 100X MAG-HS și LRAD 450XL, produse de compania americană Genasys), la distanțe cuprinse între 25 și 200 de metri. Conform fișelor tehnice, aceste dispozitive pot emite sunete de până la 150 de decibeli, un nivel comparabil cu zgomotul produs de un motor de avion la decolare.

Documentele citate de Politico indică faptul că testele ar fi fost realizate fără aprobările legale necesare pentru experimente pe animale.

Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodăririi Apelor din Serbia a transmis că nu a fost informat despre desfășurarea acestor teste și că nu a emis nicio autorizație în acest sens.

„Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodăririi Apelor… nu deține informații cu privire la efectuarea testelor privind efectele dispozitivelor LRAD 100H și LRAD 450XL, precum și ale altor dispozitive asupra câinilor. (...) Acest minister nu a primit niciodată o solicitare de aprobare pentru desfășurarea testelor pe animale și, prin urmare, nu a emis nicio decizie de autorizare a testului în cauză sau a altor teste similare”, se arată în documente.

La rândul său, liderul opoziției, Radomir Lazović, a catalogat testele drept o încercare a președintelui Vučić de a mușamaliza folosirea tunurilor sonore împotriva protestatarilor. „Mii de oameni au simțit pe propria piele efectele acestei arme anul trecut”, a afirmat acesta.

În raportul final, reprezentanții FSB au susţinut că, în timpul testelor, câinii nu au prezentat semne de disconfort sau modificări de comportament și că, la verificările efectuate la trei zile după experimente, starea lor de sănătate nu s-a modificat.