search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării, la Interviurile Adevărul

Acordul UE-Mercosur a intrat provizoriu în vigoare. Anunțul șefei Comisiei Europene

0
0
Publicat:

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat vineri, 27 februarie, intrarea provizorie în vigoare a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, informează un comunicat al executivului european.

Ursula von der Leyen FOTO Comisia Europeana
Ursula von der Leyen FOTO Comisia Europeana

„Am mai spus: Când ei vor fi pregătiţi, şi noi vom fi pregătiţi. Prin urmare, în ultimele săptămâni, am discutat intens acest lucru cu statele membre şi cu membrii Parlamentului European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie” a acordului cu Mercosur, a afirmat şefa Executivului european, citată de Agerpres.

„«Aplicarea provizorie» este, prin natura sa, provizorie. Este menţionată chiar în denumire. În conformitate cu tratatele UE, acordul poate fi încheiat pe deplin numai după ce Parlamentul European şi-a dat acordul. Prin urmare, Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu toate instituţiile UE, statele membre şi părţile interesate pentru a asigura un proces transparent şi fără probleme”, a mai declarat şefa Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a amintit că, joi, Uruguay şi Argentina au devenit primele ţări care au ratificat Acordul UE-Mercosur şi că este de aşteptat ca Brazilia şi Paraguay să urmeze în curând.

„Este o veste atât de bună. Pentru că demonstrează încrederea şi dorinţa partenerilor noştri de a duce mai departe relaţia noastră şi de a face ca acest acord istoric să funcţioneze. Acordul Mercosur creează o piaţă de 720 de milioane de oameni. Deschide nenumărate oportunităţi. Reduce miliarde de dolari din tarife. Permite întreprinderilor noastre mici şi mijlocii să acceseze pieţe şi să se extindă la niveluri la care înainte doar puteau visa. Şi, de asemenea, oferă Europei un avantaj strategic de prim venit într-o lume cu o concurenţă acerbă şi orizonturi scurte. Dar avantajul primului venit trebuie să se materializeze. În ianuarie, Consiliul European a împuternicit Comisia să aplice provizoriu acordul imediat după prima ratificare de către o ţară din Mercosur”, a amintit şefa executivului european.

Preşedinta Comisiei Europene a mai apreciat că pactul cu „Mercosur este unul dintre cele mai importante acorduri comerciale din prima jumătate a acestui secol”.

„Este o platformă pentru un angajament politic profund cu parteneri care văd lumea aşa cum o vedem noi. Şi care cred în deschidere, parteneriat şi bună-credinţă. Parteneri care înţeleg că un comerţ deschis şi bazat pe reguli oferă rezultate pozitive pentru toţi. Mercosur întruchipează spiritul în care Europa acţionează pe scena mondială. Europa devine mai puternică şi mai independentă. Întreprinderile noastre, lucrătorii noştri şi cetăţenii noştri vor culege roadele - şi ar trebui să le culeagă cât mai curând posibil. Este vorba despre rezilienţă. Este vorba despre creştere şi despre cum Europa îşi modelează propriul viitor”, a conchis şefa executivului european.

Patronatul european Business Europa cere punerea în aplicare „cu hotărâre şi celeritate” a acordului cu Mercosur.

Anunţul vine după un apel al patronatului european Business Europa, care a cerut vineri UE să înceapă să pună în aplicare „cu hotărâre şi celeritate” acordul comercial cu Mercosur.

„Ratificarea accelerată de către Argentina şi Uruguay demonstrează angajamentul clar al regiunii de a consolida legăturile cu Europa. Acum, depinde de Uniunea Europeană să răspundă cu aceeaşi determinare şi să procedeze rapid la aplicarea provizorie a Acordului Comercial Interimar”, a declarat organizaţia într-un comunicat, citat de EFE.

Business Europa a menţionat că „firmele europene nu îşi pot permite alte întârzieri în implementarea unui acord care oferă beneficii clare, stimulează creşterea, îmbunătăţeşte competitivitatea şi consolidează rezilienţa lanţului de aprovizionare, reducând în acelaşi timp dependenţa, în special de materiile prime esenţiale”.

Asociaţia patronală a declarat că „Mercosur reprezintă un partener strategic şi fiabil” pentru a obţine diversificarea partenerilor comerciali, ţel urmărit de UE şi, prin urmare, a îndemnat Comisia Europeană să „procedeze rapid” la aplicarea provizorie a acordului comercial.

După ce Bruxelles-ul şi ţările Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay) au semnat pactul în ianuarie şi după ce acesta a fost ratificat de unele state latino-americane, Comisia are autoritatea legală de a pune în aplicare acordul. Aceasta în ciuda faptului că Parlamentul European nu s-a pronunţat încă asupra pactului şi a decis să sesizeze Curtea de Justiţie a UE pentru o decizie în privinţa legalităţii acestuia. Ar putea dura până la doi ani până când CJUE va lua o decizie în acest sens.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
stirileprotv.ro
image
Meteorologii ANM anunță unde vor fi temperaturi mai mari decât cele normale. Prognoza detaliată
gandul.ro
image
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
mediafax.ro
image
La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea
fanatik.ro
image
Nicușor Constantinescu cere să iasă din închisoare timp de trei luni pentru a-și trata boala ajunsă în stadiu avansat. Avocat: „Orice zi care trece s-ar putea să conducă spre un deznodământ nefericit”
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
observatornews.ro
image
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Cum va fi vremea de Paște 2026. Anunțul făcut de meteorologi pentru minivacanță
playtech.ro
image
Cum i-a salvat Marius Șumudică pe Titi Teașcă și Ion Crăciunescu de furia minerilor: „Erau răi. Puteau să-i linșeze”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Irina Deleanu s-a săturat și pleacă din România: "Am fost jignită în fel și chip! Totul are o limită"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Laura Cosoi a anunțat în premieră în podcastul lui Horia Brenciu sexul celui de-al cincilea copil. Actrița mai are patru fete
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Și în postul Paștelui poți mânca bine. Plăcințele ardelenești de post cu varză călită și boia. Delicioase, sățioase și ușor de preparat
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Femeia misterioasă cu care se zvonește că Regele Felipe are o aventură pe la spatele Letiziei: blondă, elegantă, divorțată

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic