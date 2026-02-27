Duelul granzilor în UCL, inevitabil. Real vs. City se anunță memorabil. Programul complet al meciurilor până în finală

Real Madrid, echipa cu cele mai multe trofee din istoria UEFA Champions League, se va confrunta din nou cu Manchester City în cea mai prestigioasă competiție inter-cluburi din lume.

Meciurile dintre Real Madrid și Manchester City au devenit un adevărat punct de atracție în ultimele sezoane ale Ligii Campionilor. După întâlnirea din optimile ediției 2019-2020, când englezii s-au impus în ambele manșe, au urmat alte patru dueluri între cele două forțe ale fotbalului european.

Ultimul a avut loc anul trecut, când madrilenii au profitat de forma mai slabă a echipei lui Pep Guardiola, impunându-se cu victorii în ambele confruntări, 3-2 pe Etihad și 3-1 acasă, la Madrid.

„Va fi Manchester City! Toată lumea știe asta!”

Recent, după ce Vinicius și colegii săi au trecut fără probleme de Benfica în play-off, portarul belgian Thibaut Courtois a declarat că nu are nicio îndoială privind identitatea viitoarei adversare. Deasemenea, și tehnicianul formației din Spania a avut aceeași părere.

„Știm cu toții că vineri la tragerea la sorți va fi Man City! Toată lumea știe asta!”, a spus Courtois la flash-interviul de la finalul confruntării cu Benfica.

„Oamenii s-au obișnuit deja cu un meci cu Manchester City, deoarece este deja a șasea sau a șaptea oară la rând. Sunt multe şi sunt sigur că îi vom înfrunta din nou. Adversarul nu contează, pentru că va fi o confruntare incredibil de dificilă, mai ales știind că vom juca manșa secundă în deplasare!”, a spus tehnicianul formației din capitala Spaniei.

Drumul spre trofeu, extrem de dificil

De remarcat că Real Madrid și Manchester City s-au întâlnit deja în acest sezon de Liga Campionilor, în faza grupelor, City impunându-se în Spania cu scorul de 2-1.

Drumul ambelor echipe spre trofeu se anunță extrem de dificil. În sferturile de finală, Bayern Munchen ar putea fi un adversar redutabil, iar în semifinale le așteaptă posibil întâlniri cu PSG sau Liverpool. În cealaltă jumătate a tabloului, echipe precum Newcastle, Tottenham, Bodo/Glimt, Sporting sau Bayer Leverkusen, considerate outsideri la câștigarea Ligii Campionilor, vor avea de înfruntat Barcelona sau Arsenal, principalele favorite să ajungă în finală.

Meciurile tur din optimile Ligii Campionilor sunt programate pe 10 și 11 martie, iar manșele retur vor avea loc o săptămână mai târziu, pe 17 și 18 martie.

Tabloul optimilor de finală din Champions League:

Echipele trecute primele vor juca manșa tur pe teren propriu.

Real Madrid - Manchester City

Bodo Glimt - Sporting

PSG - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Galatasaray - Liverpool

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Munchen

Bayer Leverkusen - Arsenal

Tabloul sferturilor de finală:

PSG - Chelsea vs Galatasaray - Liverpool

Real Madrid - Manchester City vs Atalanta - Bayern Munchen

Newcastle - Barcelona vs Atletico Madrid - Tottenham

Bodo Glimt - Sporting vs Bayer Leverkusen - Arsenal

Tabloul semifinalelor:

PSG - Chelsea / Galatasaray - Liverpool vs Real Madrid - Manchester City / Atalanta - Bayern Munchen