Amenințată cu moartea pentru un refuz pe Facebook. Un bărbat a intrat cu forța în casa fostei partenere

Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce ar fi pătruns fără drept în locuința fostei partenere și ar fi amenințat-o cu moartea pentru că aceasta a refuzat să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. Incidentul s-a petrecut într-o comună din județul Dâmbovița, iar femeia și fiica ei minoră au obținut ordine de protecție împotriva agresorului.

Potrivit autorităților, totul s-a întâmplat în noaptea de 25 februarie, în jurul orei 23:50, în comuna Nucet. Surse apropiate anchetei susțin că bărbatul și femeia ar fi avut anterior o relație de concubinaj, potrivit Digi24.

Reprezentanții Poliției au transmis că bărbatul este cercetat pentru violare de domiciliu, șantaj și amenințare. „La data de 26 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, un bărbat, în vârstă de 48 de ani. Acesta este cercetat într-un dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, șantaj și amenințare”.

Anchetatorii spun că bărbatul ar fi pătruns fără drept în casa femeii, în vârstă de 41 de ani, și ar fi constrâns-o, amenințând-o cu moartea, să îi accepte cererea de prietenie pe o platformă de socializare.

„Cercetările au reliefat faptul că, bărbatul, la data de 25 februarie a.c., în jurul orei 23:50, ar fi pătruns, fără drept, în locuința unei femei, de 41 de ani, din comuna Nucet, și ar fi constrâns-o pe aceasta, prin amenințare cu suprimarea vieții, să îi accepte cererea de prietenie pe o platformă de socializare, creându-i astfel o stare de temere victimei”.

Ordine de protecție și monitorizare electronică

În urma evaluării riscului, polițiștii au stabilit că există un pericol iminent pentru femeie și pentru fiica acesteia, în vârstă de 17 ani. Astfel, au fost emise două ordine de protecție provizorii, valabile timp de 120 de ore.

„În urma întocmirii formularelor de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea femeii de 41 de ani și a fiicei sale, de 17 ani, să fie pusă în pericol, fiind emise două ordine de protecție provizorii cu valabilitate 120 de ore”.

De asemenea, cu acordul victimelor, autoritățile au dispus monitorizarea electronică a bărbatului. „De asemenea, cu acordul victimelor, a fost dispusă monitorizarea electronică a bărbatului, prin montarea unui dispozitiv de supraveghere electronică”.

Pe 27 februarie, suspectul urmează să fie prezentat în fața magistraților, care vor decide dacă vor lua o măsură preventivă împotriva lui.

Autoritățile au subliniat că ancheta se află în desfășurare.