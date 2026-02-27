Exclusiv Vasile Dîncu, la Interviurile Adevărul: De la vulnerabilitățile Armatei, la negocierile pentru Serviciile de informații

Vasile Dîncu, eurodeputat PSD și fost ministru al Apărării, vine la Interviurile Adevărul. Social-democratul va vorbi despre ultimele probleme din coaliție, dar si despre subiecte ce țin de apărare și securitate națională, precum numirea șefilor de serviciilor secrete.

Vasile Dîncu, eurodeputat PSD, explică, la Interviurile Adevărul, contextul analizei interne din PSD privind participarea partidului la guvernare, precum și nemulțumirile legate de conducerea Executivului și colegii de guvernare din USR.

Social-democratul va vorbi și despre subiecte de actualitate care țin de apărare și securitate națională, precum numirea șefilor de serviciilor secrete.

În curs de actualizare.