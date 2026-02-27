PSD cere USR să explice numirea lui Salvador Caragea la conducerea Uzinei Mecanice Sadu

PSD le cere membrilor USR să explice numirea lui Salvador Caragea la conducerea Uzinei Mecanice Sadu. „Ministerul Apărării Naționale, condus de ministrul Radu Dinel Miruță, este clientul principal al companiei la care a fost instalat prietenul său de familie”, acuză PSD.

„Liderii Uniunii Salvador România au obligația să explice numirea unui șef de centru chinologic la conducerea unei companii strategice din sistemul de apărare al țării. PSD solicită conducerii USR să dispună, în regim de urgență, o verificare a circumstanțelor în care prietenul de familie al ministrului USR al Apărării, Radu Dinel Miruță, a fost numit la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, de către colegul său de partid, ministrul Economiei, Ambrozie-Irineu Darău”, a scris PSD într-un comunicat de presă.

Social-democrații invocă o inadecvarea profesională „totală” a persoanei numite, în raport cu funcția de conducere a unei companii de stat, cu rol strategic în sistemul de apărare al României, afirmând că acest lucru „constituie o suspiciune rezonabilă majoră privind existența unui conflict de interese, cu implicații inclusiv de natură penală”.

Totodată, formațiunea afirmă că „Ministerul Apărării Naționale, condus de ministrul Radu Dinel Miruță, este clientul principal al companiei la care a fost instalat prietenul său de familie”.

Conducerea USR are obligația să lămurească public cum a fost posibil ca miniștrii săi să faciliteze numirea unui fost șef centru de dresaj de câini într-o funcție-cheie din sistemul de securitate națională, subliniază partidul.

Uzina Mecanică Sadu produce muniție de tip NATO, necesară pentru asigurarea capacității de luptă pentru apărarea Flancului Estic, iar numirea „afectează grav imaginea Guvernului României în ansamblul său”, mai spune partidul.

Salvador Caragea, numit în funcția de administrator special la UM Sadu

Amintim că ministrul Economiei, Irineu Darău, l-a numit marți, 24 februarie, pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, în funcția de administrator special la UM Sadu, una dintre fabricile strategice de armament din România.

Viorel Caragea, fost polițist cu un CV impresionant, dar și cu un trecut politic discutabil, a fost ales de ministrul Darău „ținând cont de CV și de rezultatele sale”, după cum a declarat ministrul, pentru Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că a evaluat experiența sa în poliție, inginerie, management și criminalistică. „Se remarcă și ampla acțiune de arestare a unor hoți de piese de armă chiar de Sadu. Nu am cunoștință de vreo vulnerabilitate a d-lui Caragea și nu discriminez oamenii în funcție de apartenența politică”, a transmis Darău.

Ministrul Apărării, Radu Miruță a declarat la Antena 3 CNN că îl cunoștea pe Caragea, „așa cum cunosc alte câteva mii de oameni în orașul în care am crescut până am plecat la facultate. Evident că cunosc foarte multă lume fiind implicat în așa ceva acolo și evident că cunosc în special șefii care au condus instituțiile statului în care eram și eu activ”.

Întrebat dacă numirea reprezintă o sinecură, Radu Miruță a respins acuzațiile, spunând că nu are cum să influențeze decizia, deoarece Uzina Mecanică Sadu ține de Ministerul Economiei. El precizat că nu era la curent cu procedurile derulate acolo, chiar dacă este vorba despre o companie din județul Gorj.