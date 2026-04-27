Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Analiză Europa se pregătește pentru un conflict de durată în Ucraina. Negocierile par tot mai îndepărtate

Război în Ucraina
Pe fondul stagnării diplomatice și al lipsei unor progrese reale pe front, liderii europeni încep să accepte un scenariu tot mai incomod: războiul din Ucraina va continua, iar perspectiva unei soluții negociate între Rusia și Kiev devine tot mai puțin probabilă.

Nu sunt semne că războiul din Ucraina s-ar apropiea de final/FOTO:Profimedia
Nu sunt semne că războiul din Ucraina s-ar apropiea de final/FOTO:Profimedia

Potrivit unei analize publicate de The New York Times, niciuna dintre părți nu are în acest moment o cale clară spre victorie sau pace, iar conflictul se transformă tot mai mult într-un război de uzură.

Europa schimbă tonul: sprijin fără iluzii

Oficiali și analiști citați în material admit că Ucraina riscă să rămână, în mare măsură, singură într-un conflict prelungit, în absența unei strategii coerente de încheiere a războiului.

Un element-cheie îl reprezintă poziția Statele Unite ale Americii. Fără implicarea activă a Washingtonului și fără presiuni consistente asupra Moscovei, șansele unui acord sunt minime — iar administrația Donald Trump este percepută ca reticentă în acest sens.

În lipsa unui mediator cu influență reală asupra ambelor părți, negocierile rămân blocate.

„Realitatea intereselor incompatibile”

Analistul James Sherr susține că europenii încep să înțeleagă tot mai clar că interesele Ucrainei și ale Rusiei sunt fundamental incompatibile. În aceste condiții, singura strategie realistă este sprijinirea Kievului, astfel încât Moscova să nu obțină o victorie nici militară, nici politică.

În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-ar fi recalibrat așteptările față de Washington, după ce încrederea în sprijinul promis de Donald Trump a scăzut semnificativ.

Negocieri blocate și inițiative simbolice

Deși există contacte informale între Kiev și Washington, încercările de a organiza negocieri trilaterale cu Rusia nu au avut succes. Moscova respinge ideea, iar discuțiile sunt, practic, înghețate.

Într-un gest considerat mai degrabă simbolic, partea ucraineană ar fi propus chiar redenumirea unei părți din Donbas în „Donnyland”, într-o încercare de a atrage atenția lui Donald Trump — însă fără rezultate concrete.

Europa intervine financiar și politic

În acest context, Uniunea Europeană își intensifică sprijinul. Decizia de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, fără dobândă, este văzută ca un semnal puternic, mai ales pe fondul reducerii implicării americane.

Bruxelles-ul a adoptat, de asemenea, cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând inclusiv sectorul energetic și așa-numita „flotă fantomă”. În paralel, se lucrează deja la un nou set de măsuri.

Miza: timp și rezistență

Europa speră că, în cele din urmă, Vladimir Putin va accepta să negocieze, însă nu cu Bruxelles-ul, ci direct cu Washingtonul.

Între timp, realitatea de pe front rămâne fluidă. Ucraina reușește să își mențină pozițiile, iar Rusia înregistrează pierderi semnificative pentru câștiguri teritoriale limitate.

Pe plan economic, însă, presiunea asupra Moscovei s-a redus parțial, în contextul creșterii prețurilor la energie — un factor care diminuează urgența unui acord.

Un război fără final clar

În lipsa unei strategii decisive, obiectivul Occidentului pare să se fi ajustat: nu victoria rapidă, ci menținerea Ucrainei „în joc” până la o eventuală schimbare în Rusia.

În paralel, Volodimir Zelenski încearcă să diversifice sprijinul extern, consolidând relațiile cu statele din Golf, dar și cu aliați europeni precum Marea Britanie și Germania.

Criticile la adresa Washingtonului nu lipsesc. Liderul ucrainean a acuzat administrația Trump că relaxarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc a oferit Moscovei un avantaj, exprimându-și totodată nemulțumirea față de contactele directe ale oficialilor americani cu Kremlinul.

În acest moment, tabloul este unul complex: Ucraina dispune de resurse pentru a continua lupta, Rusia nu și-a atins obiectivele, iar Statele Unite par să își reducă implicarea. Europa, la rândul ei, încearcă să umple golul — conștientă însă că nu poate juca rolul de mediator neutru.

