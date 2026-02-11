Industria europeană de apărare vrea să știe cine și ce trebuie să facă pentru apărarea continentului

Industria europeană de apărare cere politicienilor să spună clar și concis cine și ce trebuie să facă pentru a consolida apărarea continentului, argumentând că altfel există riscul irosirii banilor din cauza procesului decizional lent și a suprapunerii proiectelor.

Țările europene s-au grăbit să majoreze cheltuielile pentru apărare după invazia rusească în Ucraina, a spus președintele american Donald Trump a clar că europenii ar trebui să așteaptă la un sprijin mai mic din partea SUA prin NATO.

Alături de guvernele naționale și NATO, care de mult timp sunt principalii actori în elaborarea și finanțarea politicilor de apărare europene, entități ale Uniunii Europene, cum ar fi Comisia Europeană și Agenția Europeană de Apărare, s-au implicat din ce mai mult în acest sector în ultimii ani. Multe dintre inițiativele lor urmăresc să umple lacunele din apărarea Europei, cum ar fi sistemele anti-drone, să reducă dependența de Statele Unite și să încurajeze alegerea comunității de arme.

În acest context, voci din industria europeană de apărare cer Bruxelles să ofere mai multă claritate privind sarcinile care le revin în apărarea continentului, mai exact să li se spună cine și ce trebuie să facă pentru a consolida apărarea Europei.

„Este un fel de supă a alfabetului cu tot felul de organizații care au un rol ”, a declarat Camille Grand, secretarul general al Asociației Industriilor din Domeniul Aerospațial, Securității și Apărării din Europa, într-un interviu pentru Reuters. „ Nu avem încă o guvernanță clară pentru toate acestea, pentru a defini cine ce face și cum se iau deciziile ”, a spus Gran la biroul din Bruxelles al organizației sale, care are peste 4.000 de companii din 21 de țări.

Printre inițiativele recente ale UE se numără Acțiunea de Securitate pentru Europa, o schemă de împrumuturi de 150 de miliarde de euro pentru cheltuieli de apărare, Programul Industrial European de Apărare pentru a stimula sectorul și o F de parcurs pentru consolidarea capabilităților europene de apărare.

„Totul se reduce la a obține mai multă claritate cu privire la cum guvernăm acest efort colectiv necesar pentru a livra capabilități mai rapide ”, a spus Grand. El a subliniat apărarea aeriană și antirachetă ca un domeniu care ar beneficia de mai multă claritate, deoarece au apărut proiecte și inițiative din părțile diferitelor organisme pentru a proteja împotriva rachetelor, dronelor și altor amenințări.

Unii oficiali europeni văd și că este nevoie de intensificare a coordonării. Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a solicitat înființarea unui Consiliu European de Securitate, care ar putea include țări din afara UE, cum ar fi Marea Britanie, în unele decizii. Însă, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, și-a exprimat scepticismul cu privire la această idee. „ Nu cred că o altă instituție va facilita cu adevărat lucrurile ”, a declarat Kallas marți la Bruxelles.

Programul SAFE (Security Action for Europe) este un instrument UE de 150 de miliarde EUR, adoptat în mai 2025, ca parte a pachetului „ Pregătire 2030 ”, menit să stimuleze financiară comună de apărare și producție industrială. România beneficiază de o alocare masivă , estimată la aproximativ 16,6 miliarde EUR (conform surselor din septembrie 2025/ianuarie 2026), destinată modernizării armatei, infrastructurii rutiere strategice (mobilitate militară) și consolidării siguranței naționale.