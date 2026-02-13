Eurobarometru: Două treimi dintre europeni cred că securitatea națională este amenințată. Majoritatea au încredere în rolul UE în apărare

Aproape două treimi dintre cetățenii Uniunii Europene (68%) consideră că securitatea țării lor este amenințată, arată un nou sondaj Eurobarometru, publicat vineri, înaintea Conferința de Securitate de la Munchen. Statele membre cu cea mai ridicată percepție a amenințărilor sunt Franța, Olanda și Danemarca.

Potrivit datelor Eurobarometru, statele membre cu cea mai ridicată percepție a amenințărilor sunt Franța (80%), urmată de Olanda și Danemarca (77%), precum și Cipru și Germania (75%). România se situează în media europeană la acest capitol. Totodată, 42% dintre europeni spun că siguranța lor personală este în pericol.

În ciuda acestor temeri, majoritatea respondenților (52%) au încredere că Uniunea Europeană va consolida securitatea și apărarea. Cele mai ridicate niveluri de încredere se regăsesc în Luxemburg (76%), Portugalia (74%), Cipru (73%) și Lituania (71%). În România, procentul celor care au încredere în capacitatea UE de a-și întări apărarea ajunge la 63%.

Sondajul arată că 53% dintre europeni consideră securitatea și apărarea o prioritate-cheie pentru politica spațială a UE, urmate de protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice (36%), respectiv competitivitatea și creșterea industriei europene (31%). Impactul economic pozitiv al programelor spațiale europene este recunoscut în special de respondenții tineri, în proporție de 55%.

Pe fondul lansării mai multor inițiative în ultimul an, aproape trei sferturi dintre cetățenii UE (74%) sunt de acord cu nivelul actual al investițiilor europene în apărare sau consideră că acestea ar trebui majorate. În România, procentul este chiar mai ridicat, de 76%. Sprijin puternic pentru creșterea cheltuielilor de apărare se înregistrează în Lituania (80%), Portugalia (89%), Finlanda (83%), Spania (80%) și Danemarca (78%).

Eurobarometrul Flash, realizat la începutul lunii ianuarie 2026, a evaluat sentimentul de securitate al cetățenilor UE, nivelul de încredere în Uniune ca actor în domeniul apărării și sprijinul pentru investiții sporite în apărarea colectivă. Studiul a analizat și gradul de informare privind programele spațiale ale UE, precum și prioritățile pentru viitoarea politică spațială. Rezultatele vor ghida activitatea Comisiei Europene și vor sprijini elaborarea unor politici bazate pe date concrete.

Sondajul a inclus 27.292 de interviuri realizate în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.