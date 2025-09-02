search
Europa contează pe fabricile bulgărești de muniții. Bulgaria a furnizat o treime din armamentul livrat Ucrainei la începutul invaziei rusești

Publicat:

Bulgaria a jucat un rol esențial în sprijinirea Ucrainei în primele luni ale invaziei ruse, contribuind cu aproximativ o treime din armele și munițiile furnizate forțelor ucrainene, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Bulgaria produce proiectile pentru obuziere de 122 mm și 152 mm/ FOTO:X
Bulgaria produce proiectile pentru obuziere de 122 mm și 152 mm/ FOTO:X

Aflată într-o vizită la uzina de armament VMZ din orașul Sopot — cel mai mare producător de apărare de stat din Bulgaria — von der Leyen a lăudat contribuția țării la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei și la securitatea colectivă a Europei.

„La începutul războiului, o treime din armele folosite de Ucraina proveneau din Bulgaria. Vă mulțumesc pentru sprijinul neclintit acordat vecinului nostru curajos, partener și viitor membru al Uniunii Europene”, a spus von der Leyen.

Afirmația a fost interpretată de analiști ca o referire la contribuția Bulgariei în cadrul ajutorului militar european, în special în ceea ce privește muniția de artilerie de calibru sovietic, de care Ucraina a avut nevoie urgentă în primele luni ale conflictului.

Lider european în producția de muniție

Bulgaria este unul dintre principalii producători europeni de muniție compatibilă cu armamentul de tip sovietic, utilizat pe scară largă de armata ucraineană. Țara furnizează proiectile pentru obuziere de 122 mm și 152 mm, muniție pentru tancuri și lansatoare de grenade, precum și sisteme de rachete Grad.

Pe lângă industria de apărare, guvernul bulgar a aprobat transferuri semnificative de armament din stocurile proprii ale armatei, inclusiv tancuri, transportoare blindate, obuziere autopropulsate 2S1 și lansatoare multiple de rachete.

Investiții europene în industria de apărare

Vizita oficialilor europeni la uzina din Sopot a avut loc în contextul planurilor Bulgariei de a accesa fonduri din programul european SAFE — un instrument de finanțare în valoare de 150 de miliarde de euro — pentru a extinde capacitatea de producție de muniție.

Planurile includ dezvoltarea producției de muniție compatibilă cu standardele NATO și construcția unei noi fabrici de praf de pușcă. Von der Leyen a precizat că proiectul va crea aproximativ 1.000 de noi locuri de muncă în regiune.

„Este exact tipul de proiect pe care dorim să-l vedem. Va consolida securitatea noastră colectivă, va sprijini Forțele Armate ale Ucrainei și va aduce beneficii economice locale”, a declarat von der Leyen. „Până la sfârșitul anului 2025, capacitatea europeană de producție trebuie să ajungă la două milioane de obuze pe an.”

Anunțul vine în urma deciziei companiei germane Rheinmetall de a construi două noi fabrici în Bulgaria, inclusiv una dedicată producției de praf de pușcă, ceea ce ar putea transforma țara în cel mai mare producător european în acest domeniu.

Tensiuni interne și proteste

Vizita Ursulei von der Leyen a fost marcată de proteste organizate de partide naționaliste bulgare, precum formațiunea de extremă dreapta „Renașterea” (Vazrazhdane) și partidul „Velichie”. Manifestanții au criticat colaborarea cu Uniunea Europeană și expansiunea industriei militare, acuzând riscuri de securitate și impact negativ asupra mediului.

Kostadin Kostadinov, liderul partidului Renașterea, apropiat de AUR, cunoscut pentru pozițiile sale eurosceptice și anti-NATO, a blocat simbolic accesul în fabrică și a declarat că „propaganda privind boom-ul economic este o iluzie”. El a pus sub semnul întrebării necesitatea investițiilor în producția de explozivi, sugerând alternative precum mobilitatea militară sau echipamentele electronice.

Protestele au fost însoțite de mesaje transmise live pe rețelele sociale, unde unii susținători ai formațiunii „Velichie” au afișat simboluri violente și au criticat deschis Uniunea Europeană.

O regiune-cheie pe frontul estic al Europei

Vizita face parte dintr-un turneu mai amplu al președintei Comisiei Europene în statele membre aflate pe așa-numitul „flanc estic” al Uniunii. Pe lângă Bulgaria și România, von der Leyen a vizitat recent Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia — toate țări care se învecinează cu Rusia sau Belarus.

Europa


