Eurodeputata Rima Hassan, reținută într-o anchetă privind „apologia terorismului”, după un mesaj postat pe rețelele sociale

Eurodeputata franceză Rima Hassan, membră a formațiunii de stânga radicală La France Insoumise, a fost reținută și plasată în custodia poliției din Paris, joi, 2 aprilie, într-o anchetă privind „apologia terorismului”, potrivit Le Parisien.

Măsura, confirmată pentru Politico de reprezentanții europarlamentarei, a fost dispusă în cadrul unei anchete deschise pentru „apologie de terorism”, după ce săptămâna trecută Hassan a publicat pe rețelele sociale un mesaj de solidaritate față de Kōzō Okamoto, militant japonez condamnat pentru atacul terorist de pe aeroportul Ben Gurion din 1972, soldat cu 26 de morți.

Echipa eurodeputatei susține că reținerea acesteia reprezintă o încălcare a imunității parlamentare de care beneficiază în calitate de membră a Parlamentului European.

Un purtător de cuvânt al legislativului european a refuzat să comenteze „proceduri în desfășurare”, precizând însă că instituția este în contact cu autoritățile franceze, cu eurodeputata și cu grupul politic din care face parte.

Ancheta a fost declanșată după ce deputatul de extremă dreapta Matthias Renault a sesizat procurorii francezi în legătură cu postarea europarlamentarei Rima Hassan.

Matthias Renault a salutat joi public evoluția cazului, afirmând că este „începutul sfârșitului impunității” pentru eurodeputata La France Insoumise.

Cine este Rima Hassan

Născută apatridă într-o tabără de refugiați palestinieni din Siria, Rima Hassan este una dintre cele mai vizibile voci pro-palestiniene din Franța și a generat controverse repetate prin pozițiile sale privind conflictul israeliano-palestinian.

Deși a calificat atacul Hamas din 7 octombrie 2023 drept „inacceptabil moral”, Hassan a susținut în mod constant că rezistența armată palestiniană este „legitimă din perspectiva dreptului internațional”, declarații care au atras critici dure din partea clasei politice franceze.