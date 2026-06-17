„Ești liber diseară?”. Un microfon uitat deschis la summitul G7 a surprins o discuţie privată între Macron şi Zelenski

O conversație privată dintre preşedinteşe francez Emmanuel Macron și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski a fost surprinsă accidental în marja summitului G7, după ce un microfon a rămas deschis.

Un microfon lăsat deschis din greșeală a surprins o conversație privată între președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul summitului G7. Discuția a avut loc într-un moment în care liderii occidentali analizau atât sprijinul pentru Kiev, cât și perspectivele unei posibile evoluții a conflictului cu Rusia.

În schimbul de replici surprins, cei doi au vorbit despre întâlniri bilaterale cu alți lideri prezenți sau invitați la summit, printre care președintele Statelor Unite, Donald Trump, și premierul Indiei, Narendra Modi, notează ProTV.

„Ai organizat vreo întrevedere bilaterală?”, a întrebat Emmanuel Macron.

„Cu președintele Trump?”, a răspuns Volodimir Zelenski.

„Cu Modi” (premierul Indiei – n.r.), a continuat Macron.

„Cu Trump, da. Zice că vrea să ne întâlnim. Mă aștept să mă văd și cu Modi”, a spus Zelenski.

„Avem acum fereastra asta de oportunitate. Dar trebuie să stai mai mult. Ești liber diseară?”, a adăugat liderul francez.

„Da”, a răspuns Zelenski.

După acest schimb de replici, în cursul serii Volodimir Zelenski a participat la dineul organizat pentru liderii G7 și a avut discuții informale cu mai mulţi participanți, inclusiv cu premierul indian Narendra Modi, „vizat” în mod special pentru că India rămâne unul dintre principalii importatori de petrol rusesc.

În cadrul summitului, Volodimir Zelenski a avut o întâlnire și cu Donald Trump.

În timpul reuniunii, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor, preşedintele american a sugerat că Statele Unite ar putea reveni asupra sancțiunilor împotriva petrolului rusesc, în funcție de evoluția pieței energetice la nivel mondial

„În curând vom putea face asta, pentru că petrolul a început să circule din nou. Am ridicat sancțiunile, evident, pentru că nu vrem să împiedicăm fluxul de petrol. Așa că, în curând, vom fi în poziția de a le reimpune”, a declarat Donald Trump.

Una dintre cele mai importante teme ale summitului G7 a fost situaţia de pe frontul din Ucraina, aliații europeni încercând să menţină subiectul atenţiei lui Donald Trump, în condițiile în care sprijinul american este considerat esențial pentru continuarea presiunii asupra Rusiei.

La rândul său, Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina este pregătită pentru o eventuală încetare a focului, dar a acuzat lipsa de deschidere şi dialog din partea Moscovei.

„În ultimele luni, Ucraina a demonstrat inițiativă pe câmpul de luptă și și-a demonstrat capacitatea de a lovi la distanță medie și lungă, ceea ce indică faptul că tehnologia militară din Ucraina se dezvoltă. Din punct de vedere politic, Ucraina este pregătită pentru încheierea războiului, pentru o încetare a focului. Rusia nu face niciun demers serios în această direcție. Este important ca la reuniunea G7, toată lumea să realizeze acest lucru”, a spus preşedintele ucrainean.