Video Președintele american distribuie un videoclip cu soții Obama prezentați ca maimuțe. „Să-l bântuie pe Trump și pe susținătorii săi rasiști”

Președintele american Donald Trump a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în care fostul lider Barack Obama și soția sa, Michelle, sunt înfățișați ca maimuțe, stârnind critici din partea internauților, care l-au acuzat de rasism.

Spre finalul clipului, care durează aproximativ un minut și a fost publicat pe platforma Truth Social a lui Trump, cei doi apar timp de circa o secundă cu fețele suprapuse pe corpurile unor maimuțe.

În momentul apariției imaginilor cu soții Obama, pe fundal se aude melodia The Lion Sleeps Tonight.

Videoclipul reia acuzații false potrivit cărora compania de numărare a voturilor Dominion Voting Systems ar fi contribuit la „furtul” alegerilor prezidențiale din 2020 în defavoarea lui Trump.

Până vineri dimineață, clipul strânsese deja câteva mii de aprecieri, scrie The Times.

Biroul lui Gavin Newsom, guvernatorul Californiei și posibil candidat democrat la alegerile prezidențiale din 2028, a condamnat postarea. „Un comportament dezgustător din partea președintelui. Fiecare republican trebuie să denunțe acest lucru. Acum”, a transmis contul de presă al lui Newsom pe X.

Ben Rhodes, fost consilier adjunct pentru securitate națională și apropiat al președintelui Obama, a criticat la rândul său imaginile.

„Să-l bântuie pe Trump și pe susținătorii săi rasiști faptul că viitorii americani îi vor îmbrățișa pe soții Obama ca pe niște figuri îndrăgite, în timp ce pe el îl vor studia ca pe o pată în istoria noastră”, a scris Rhodes pe X.

Sursa: X / Sir Raph @KruizeBoi

Barack Obama a fost primul și singurul președinte de culoare din istoria Statelor Unite și a susținut-o pe Kamala Harris, candidata democrată, în campania pentru alegerile prezidențiale din 2024.

În primul an al celui de-al doilea mandat la Casa Albă, Trump și-a intensificat folosirea materialelor vizuale fabricate pe Truth Social și pe alte platforme, glorificându-se adesea pe sine și ridiculizându-și criticii.

Anul trecut, Trump a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care Barack Obama apare arestat în Biroul Oval și ulterior în spatele gratiilor, îmbrăcat într-o salopetă portocalie.

Ulterior, a distribuit un clip AI în care liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, apare purtând o mustață falsă și un sombrero. Jeffries a catalogat imaginea drept rasistă.