Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Casa Albă, ironizată din cauza unei imagini generate de AI, în care Trump merge de mână cu un pinguin: „Personalul său confundă Antarctica cu Groenlanda”

Publicat:

O nouă gafă de proporții a venit din SUA. De această dată, pe contul oficial al Casei Albe, a fost publicată o imagine generată cu inteligență artificială în care liderul american apare mergând printr-un peisaj înghețat alături de un pinguin care ține steagul Statelor Unite, îndreptându-se spre munți pe care flutură drapelul Groenlandei.

Alți utilizatori au remarcat și detalii absurde din imagine. FOTO: X/@WhiteHouse
Postarea, însoțită de mesajul „Îmbrățișează pinguinul”, a devenit rapid virală, însă a stârnit mai ales ironii, întrucât pinguinii nu trăiesc în Groenlanda, ci în Antarctica, în emisfera sudică.

Imaginea pare să fi fost inspirată din celebra scenă cu „Pinguinul Nihilist” din documentarul lui Werner Herzog din 2007, „Encounters at the End of the World”, care prezintă un pinguin Adelie rătăcind singur în interiorul Antarcticii.

Confuzia nu a trecut neobservată. Fostul ministru canadian al Apărării, Jason Kenney, a comentat acid că, după ce Trump a confundat în repetate rânduri Islanda cu Groenlanda, „acum personalul său confundă Antarctica cu Groenlanda”, adăugând că „cea mai puternică națiune de pe Pământ este condusă de clovni”.

Jurnalistul Bloomberg Josh Wingrove a ironizat situația spunând că „pinguinii antarctici nu sunt imuni la politica de imigrare”. La rândul său, contul Patriot Takes a subliniat că nu există pinguini în Groenlanda și a sugerat, în glumă, că „poate nu ar fi trebuit desființat atât de repede Departamentul Educației”.

Alți utilizatori au remarcat și detalii absurde din imagine, precum urmele de pași umani din zăpadă, incompatibile cu mersul unui pinguin, dar și faptul că „Groenlanda nu are pinguini”.

SUA

Top articole

image
