Franța deschide consulat în Groenlanda, pe fondul interesului tot mai agresiv al lui Trump pentru insulă

Franța va deschide un consulat în Groenlanda luna viitoare, într-un gest cu puternică încărcătură politică, menit să consolideze prezența europeană într-un teritoriu aflat tot mai des în centrul ambițiilor strategice ale președintelui american Donald Trump. Anunțul a fost făcut de ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, citat de The Guardian.

Potrivit oficialului francez, decizia a fost luată încă din vara trecută, în contextul vizitei președintelui Emmanuel Macron în Groenlanda, o deplasare interpretată la Paris drept un semnal clar de susținere pentru statutul actual al teritoriului și pentru ancorarea sa europeană.

„Am mers acolo la sfârșitul lunii august pentru a pregăti deschiderea consulatului, programată pentru 6 februarie. Este un semnal politic, legat de dorința noastră de a fi mai prezenți în Groenlanda, inclusiv în domeniul științific”, a declarat Barrot.

Șeful diplomației franceze a subliniat că poziția Groenlandei este clară și constantă: insula nu dorește să fie „deținută, guvernată sau integrată” în Statele Unite. „Groenlanda a ales Danemarca, NATO și Uniunea Europeană”, a spus Barrot, într-un mesaj care contrazice direct retorica administrației Trump.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor generate de afirmațiile repetate ale președintelui american, care a sugerat că Washingtonul ar trebui să obțină controlul asupra Groenlandei, indiferent de poziția autorităților locale sau a Danemarcei. Recent, Trump a comentat că dorința Groenlandei de a rămâne parte a Regatului Danemarcei este „problema lor” și a afirmat că nu știe cine este premierul teritoriului.

Deschiderea consulatului francez este interpretată de diplomați și analiști drept o mișcare calculată a Parisului pentru a întări poziția Uniunii Europene în Arctica și pentru a transmite un mesaj de solidaritate politică față de Copenhaga și Nuuk, într-un moment în care presiunile geopolitice asupra regiunii sunt în creștere.

La Berlin, Germania a tras un semnal de alarmă. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a avertizat că orice încercare a Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei ar crea o situație fără precedent în istoria NATO. Declarația vine în linie cu avertismentele formulate anterior de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius.

„Cel mai puțin spus, ar fi o situație cu adevărat fără precedent în istoria NATO și a oricărui alt aliat militar din lume”, a spus Pistorius, într-o conferință de presă la Berlin.

Afirmațiile lui Trump alimentează temerile tot mai vizibile în rândul aliaților europeni că ambițiile strategice ale Washingtonului în Arctica ar putea tensiona grav relațiile din interiorul NATO, punând sub semnul întrebării principiile suveranității și ale cooperării între statele membre.