Marți, 16 Septembrie 2025
Echipa premierului britanic Keir Starmer se clatină. Un dintre consilierii săi a demisionat din cauza unor mesaje cu tentă sexuală adresate deputatei Diane Abbott

Publicat:

Echipa lui Keir Starmer se confruntă cu o nouă lovitură la vârf, după ce Paul Ovenden, consilierul său principal pe strategie, a demisionat în urma apariției unor mesaje private jignitoare și cu conotații sexuale la adresa deputatei Diane Abbott.

Keir Starmer, Diane Abbott şi Paul Ovenden. FOTO: colaj captură video
Keir Starmer, Diane Abbott şi Paul Ovenden. FOTO: colaj captură video

Guvernul condus de Keir Starmer trece printr-o nouă criză după plecarea lui Paul Ovenden, consilierul său principal pe strategie politică. Acesta a demisionat după ce presa a dezvăluit mai multe mesaje compromițătoare, datând din 2017, care conțineau comentarii jignitoare și conotații sexuale despre parlamentarul laburist Diane Abbott.

Paul Ovenden, considerat un om de încredere al premierului și o figură influentă în echipa de la Downing Street, a luat decizia de a renunța la funcție luni, 15 septembrie, ca urmare a iminentei publicări a mesajelor sale de pe WhatsApp, care au fost transmise cu opt ani în urmă, când Paul Ovenden era un simplu ofițer de presă în cadrul Partidului Laburist, notează BBC.

În conversațiile respective, el relata într-un mod explicit și nepotrivit o discuție despre Abbott, în contextul unui joc vulgar denumit „Snog, Marry, Avoid” („Sărută, căsătorește-te, evită”), popular în Marea Britanie.

Mesajele au fost deja publicate de Daily Mail, stârnind reacții dure din partea opiniei publice și a clasei politice. Într-o declarație oferită pentru ITV News, el și-a exprimat „regretul sincer și profund” și a recunoscut „durerea” pe care o pot provoca aceste afirmații.

Un purtător de cuvânt al premierului a condamnat ferm conținutul mesajelor, afirmând că „acest tip de comentarii nu au ce căuta în politica noastră”.

„Fiind prima femeie de culoare aleasă în Parlament, Diane Abbott este o pionieră care s-a confruntat cu abuzuri îngrozitoare de-a lungul carierei sale politice”, a mai spus acesta în legătură cu victima cometariilor nepotrivite.

Diane Abbott, cunoscută drept cea mai longevivă femeie deputat din Parlament, reprezentând Hackney North și Stoke Newington din 1987, a refuzat să comenteze scandalul, în schimb, deputatul laburist Nadia Whittome a reacționat dur, calificând „comentariile misogine... relatate cu bucurie de Paul Ovenden” drept absolut josnice.

Ce spune Paul Ovenden

Paul Ovenden a subliniat că discuțiile respective au avut loc într-un context informal și privat, în urmă cu aproape un deceniu, şi că au devenit publice după ce i-a fost spart contul de WhatsApp. De asmenea, el a ţinut să puncteze faptul că acestea nu reflectă valorile sale actuale.

„Sunt acuzat că, în urmă cu opt ani, în calitate de ofițer de presă junior, am împărtășit unei colege detaliile unei conversații stupide la care am participat împreună cu alte membre ale personalului feminin” , a declarat fostul consilier al premierului Keir Starmer.

„Nu vreau să fiu o distragere de la activitatea guvernului”, a explicat Paul Ovenden, insistând că nici premierul și nici colegii săi nu aveau cunoștință despre aceste mesaje.

„Deși mesajele sunt mult anterioare angajării mele actuale și relației cu primul ministru, mi-am prezentat demisia pentru a evita distragerea atenției de la munca vitală pe care o depune acest guvern pentru a schimba în bine viața oamenilor”, şi-a motivat el demisia.

„În calitate de consilier, datoria mea este să protejez reputația primului ministru și a guvernului său. Deși este îngrijorător faptul că o conversație privată de acum aproape zece ani poate provoca un astfel de prejudiciu, îmi pare sincer și profund rău pentru aceasta și pentru durerea pe care o va provoca”, amai  adăugat el.

Criză de imagine a guvernului britanic

Demisia lui Paul Ovenden este cea mai recentă într-o serie de plecări din echipa premierului Starmer.

Săptămâna trecută, vicepremierul Angela Rayner a părăsit funcția din cauza unor probleme fiscale, iar Peter Mandelson a fost demis din funcţia de ambasador britanic în SUA, ca urmare a unei anchete privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

În acest context, tensiunile din guvern sunt în creștere şi, potrivit unor surse citate de presa britanică, în Partidul Laburist există „nemulțumiri generalizate” privind direcția în care merge guvernul condus de Starmer, astfel că demisia lui Ovenden nu face decât să amplifice îngrijorările legate de instabilitatea echipei de la vârf.

Un aliat apropiat al consilierului demisionar a sugerat că incidentul ar putea fi o manevră politică internă.

„Este o lovitură a facțiunii pentru a-i expune pe Keir Stramer și Morgan McSweeney. Patetic! Și ridică o întrebare importantă despre modul în care ne judecăm pe noi înșine. Mesajele private ale cuiva sunt piratate, păstrate timp de opt ani pe laptopul cuiva, comunicate unui jurnalist... și el (Ovenden) este cel care trebuie să demisioneze”, potrivit sursei citate.

Europa

