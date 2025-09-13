search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Zilele lui Keir Starmer în fruntea guvernului britanic sunt numărate? Cine ar putea să-i ia locul în fruntea laburiștilor

0
0
Publicat:

Cu o guvernare înecată în scandaluri auto-provocate, cu un partid aflat într-o stare de apatie și cu o popularitate în cădere liberă, premierul britanic Keir Starmer pare să-și fi pierdut și susținerea propriului partid.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii/FOTO:AFP
Keir Starmer, premierul Marii Britanii/FOTO:AFP

Din umbră, planuri pentru un puci politic

Departe de microfoane, în coridoarele Westminsterului și în reuniuni discrete, se conturează un plan tot mai articulat pentru debarcarea premierului. Nu mai e o întrebare de „dacă”, spun surse apropiate de vârful laburist. Este o chestiune de „cine” și, mai ales, „cum”.

Opoziția nu mai vine doar dinspre Reform UK sau presa de dreapta, ci chiar din interior. Frustrarea a crescut în rândul parlamentarilor laburiști, mai ales după ultimele decizii controversate ale premierului: numirea și apărarea publică a lui Peter Mandelson, în ciuda avertismentelor venite chiar din partea serviciilor de informații, a fost picătura care a umplut paharul, scrie The Guardian.

Mai grav e că, spun unii miniștri, nu mai este clar ce vrea, de fapt, Keir Starmer. Nu are o viziune ideologică articulată, evită dezbaterile despre „direcția” guvernării și pare mai degrabă un manager decât un lider politic. „Facem lucruri bune, dar nu se vede nimic. Țara simte că e în declin. Oamenii vor soluții mari, nu retușuri minore,” spune un oficial guvernamental cu franchețe.

Criza Mandelson și umbrele lui Epstein

Ultimul scandal, legat de apropierea lui Mandelson de Jeffrey Epstein, a detonat nemulțumirile latente. Chiar și după ce fostul consilier și-a recunoscut implicarea în corespondență „compromițătoare”, Starmer a decis să-l apere public, la sesiunea de întrebări din Parlament. Nu a fost o dovadă de loialitate, ci de orbire politică, spun criticii săi.

După reacția stângace a echipei din Downing Street, ținta furiei s-a mutat pe Morgan McSweeney, șeful de cabinet al premierului. Dar, cum observa un fost ministru din epoca Blair: „McSweeney e doar o para-trăsnet. Mânia reală e îndreptată spre Keir. Nu e clar dacă mai rezistă până în mai.”

Laburiștii, un partid cu reguli greoaie, dar cu ambiții mari

Spre deosebire de conservatori, care pot declanșa rapid un vot de încredere prin intermediul Comitetului 1922, laburiștii funcționează încă după reguli mai puțin directe. Un lider nu poate fi debarcat decât dacă 20% dintre parlamentari își dau acordul pentru o provocare internă, ceea ce înseamnă cel puțin 80 de susținători pentru un contracandidat. Iar dacă Starmer decide să rămână pe buletinul de vot, lupta devine complicată.

Citește și: Keir Starmer, moment jenant la G7: L-a confundat pe traducătorul sud-coreean cu președintele Lee Jae-myung

Totuși, unii susțin că există deja mișcări pentru a-i sugera „pe cale onorabilă” că e timpul să se retragă. Căderea rapidă în sondaje, ascensiunea lui Nigel Farage și perspectivele sumbre ale alegerilor locale din mai sunt considerate puncte critice. „Mai urmează un scandal, și barajul se sparge”, avertizează un alt veteran al partidului.

Succesiunea: un gol de lideri sau o oportunitate pentru Burnham?

Aici începe marea dilemă. Chiar dacă planul de debarcare prinde contur, întrebarea rămâne: cine vine în locul lui Starmer? Angela Rayner era candidatul natural, dar retragerea ei din guvern complică lucrurile.

Nume vehiculate: Ed Miliband (o revenire la trecut?), Louise Haigh, organizatoare de temut, dar fără rețea actuală, sau Wes Streeting, charismatic, dar perceput ca un politician prea apropiat de dreapta și cu o poziție fragilă după rezultatul slab în alegeri.

Însă cel care atrage tot mai multă atenție este Andy Burnham, primarul Manchesterului. Nu este parlamentar, dar are sprijin popular, un discurs articulat și o imagine de politician apropiat de oameni. Mai mult, este singurul lider laburist cu un rating net pozitiv în sondajele naționale.

Un deputat bolnav din Manchester ar fi gata să-și cedeze locul pentru ca Burnham să intre în Parlament. Surse spun că acesta este „pregătit să revină” și că este susținut de rețeaua „Mainstream”, o mișcare ce poate deveni rapid un vehicul electoral.

Un nou lider – soluție sau greșeală strategică?

Totuși, printre cei care îl vor plecat pe Starmer, persistă și o întrebare incomodă: dacă problema nu este doar omul, ci sistemul? „Schimbăm liderul, dar dacă eșuează și el? Dacă pare că ne jucăm de-a guvernarea ca și conservatorii?”, întreabă retoric un ministru.

În plus, provocările externe sunt uriașe: criza economică, colapsul serviciilor publice, migrația, nemulțumirile sociale. Chiar și lideri de talia lui Thatcher sau Blair ar avea dificultăți într-un asemenea climat, spun voci din interior.

Ce poate salva guvernul Starmer?

În cercul apropiat al premierului, tonul este de nemulțumire profundă. „A muncit toată vara să regândească guvernarea, dar a fost tras în jos de Rayner, de scandalurile Mandelson, de o echipă care comunică prost,” spune un consilier.

Totuși, aliații lui Starmer cred că mai există o cale: să revină la esență, la ceea ce promitea – un lider pragmatic, decent, care aduce schimbare prin pași mici, dar concreți. Ei susțin că Farage și populismul nu trebuie contracarați cu o copie, ci cu o alternativă autentică.

Dar cu o criză a bărcilor migranților la orizont, un buget care se anunță dureros și un partid în pragul revoltării, întrebarea reală nu mai este dacă Starmer vrea să continue. Ci dacă îl va mai lăsa cineva, conchide The Guardian.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
digi24.ro
image
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile
stirileprotv.ro
image
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta soție a lui Walter Zenga e absolut superbă
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, troll-ul care l-a împușcat pe Charlie Kirk și ce mesaje a lăsat. Ce este un groyper, semnificații din lumea gamerilor
libertatea.ro
image
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
digi24.ro
image
„A învățat să folosească un card de credit abia la 22 de ani”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Cea mai frecventă greșeală din limba română. Simplă la prima vedere, dar 9 din 10 români o fac
playtech.ro
image
Drama care i-a marcat viața lui Florentin Petre. A fost diagnosticat cu aceeași boală de două ori, chiar atunci când cunoscuse adevăratul succes
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
romaniatv.net
image
Trump joacă tare. Condiția pe care o pune liderilor lumii ca să impuna sacțiuni Rusiei
mediaflux.ro
image
„A învățat să folosească un card de credit abia la 22 de ani”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
image
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America
click.ro
image
Horoscop duminică, 14 septembrie. Apar schimbări în viețile Racilor, Leilor le surâde norocul, câștiguri pentru Săgetători
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Copiii cu autism au aceste simptome