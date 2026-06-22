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Prețul benzinei la pompă stagnează, în vreme ce motorina a depășit iar 9 lei/litru

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Benzina standard şi-a păstrat, la pompă, preţul din ultimele două zile, în timp ce motorina standard a sărit de pragul de 9 lei pe litru, la majoritatea staţiilor din ţară.

Alimentare cu combustibil
Prețul combustibililor este în stagnare FOTO: Shutterstock

Luni, 22 iunie, benzina standard costă, în general, 8,47 lei/litru, în timp ce, pentru un litru de combustibil diesel, şoferii plătesc între 9,03 - 9,09 lei, în funcţie de companie. Un litru de GPL costă, în medie, 4,5 lei, notează Peco Online.  

Benzina premium se vinde, la pompă, cu 8,95 lei pe litru, iar motorina premium costă 9,8 lei pe litru. 

Dronele ucrainene au oprit complet transporturile de petrol

Dronele ucrainene au distrus un feribot folosit la transportul de țiței în strâmtoarea Kerci, un depozit de petrol și mai multe sisteme antiaeriene care asigurau paza podului din Kerci, supranumit și „podul lui Putin” și care leagă peninsula Crimeea de Rusia continentală, a anunțat duminică președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. 

Producția de benzină din Rusia a înregistrat o scădere de 25%, comparativ cu anul trecut, ca urmare a închiderii sau avarierii principalelor rafinării din Rusia Centrală, ca urmare a campaniei de atacuri cu drone ale Ucrainei.

Astfel, conform calculelor Reuters, producția de benzină în martie 2026 acesta a fost de 120.000 de tone pe zi, în aprilie producția a scăzut la aproximativ 110.000 de tone, iar în mai - la 100.000 de tone pe zi.

Ghid de cumpărături

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