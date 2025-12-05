Dronele care au urmărit avionul lui Zelenski erau de uz militar. Comunicatul biroului președintelui ucrainean

Dronele observate în Irlanda în zona în care zbura avionul lui Volodimir Zelenski erau de mari dimensiuni și ar fi fost drone de uz militar, a relatat presa locală. Biroul lui Zelenski a transmis un comunicat privind incidentul, relatează RBC Ucraina.

Incidentul în care drone neidentificate au survolat o zonă prin care trecea avionul președintelui ucrainean nu a afectat vizita acestuia la Dublin, potrivit consilierului prezidențial pentru comunicare Dmitro Lițvin.

„Securitatea este responsabilitatea țării gazdă. Conform informațiilor lor, astfel de drone au apărut într-adevăr, dar acest lucru nu a afectat vizita și nici nu a necesitat modificări ale programului acesteia”, a spus acesta.

Pe 4 decembrie, The Guardian a relatat că patru drone neidentificate au monitorizat traiectoria de zbor a aeronavei lui Zelenski în timpul vizitei acestuia în Irlanda.

Potrivit publicației, avionul a aterizat pe aeroportul din Dublin puțin mai devreme decât era programat. Drone au fost observate în zona pe unde se aștepta ca aeronava lui Zelenski să treacă „exact la ora stabilită”, și anume ora locală 23.00.

Dronele necunoscute au survolat apoi o navă a Marinei Irlandeze care fusese trimisă în secret în Marea Irlandei pe timpul vizitei președintelui ucrainean. Autoritățile irlandeze au decis să nu doboare dronele, iar nava nu ar fi avut la bord mijloace de a neutraliza dronele.

Potrivit publicației The Journal, dronele au decolat din nord-estul Dublinului și au rămas în aer circa două ore. Incidentul este în prezent în curs de investigare.

Forțele de ordine irlandeze suspectează că scopul ar fi putut fi acela de a perturba sosirea lui Zelenski în Irlanda.

Jurnaliștii mai relatează că, potrivit serviciilor de securitate irlandeze, dronele observate în apropierea aeroportului din Dublin erau de mari dimensiuni, scumpe și de uz militar - marca unui posibil atac hibrid.

Publicația scrie nu este clar cine a lansat dronele, în ce scop și unde se află în prezent.

„Serviciile de securitate din Irlanda au constatat că dronele de pe aeroportul din Dublin erau mari, extrem de scumpe, având specificații militare și că incidentul poate fi clasificat drept un atac hibrid.”

Vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a primei doamne Olena Zelenska în Irlanda a avut loc în noaptea de 2 decembrie. Liderul ucrainean s-a întâlnit cu prim-ministrul țării, Micheál Martin.

Irlanda s-a angajat să ofere Ucrainei 100 de milioane de euro pentru a contracara atacurile cu drone și rachete ale Rusiei și alte 25 de milioane de euro pentru sectorul energetic.