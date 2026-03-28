Două țări superbe din Europa, în criză de personal sezonier: este nevoie de 95.000 de muncitori, iar salariile ajung până la 3.000 de euro

Sezonul estival aduce o cerere record de angajați sezonieri în Croația și Muntenegru, iar salariile atractive și facilitățile oferite fac aceste joburi tot mai căutate.

Potrivit datelor citate de Infostud, Croația are nevoie în acest sezon de aproximativ 70.000 de muncitori, în timp ce în Muntenegru necesarul este estimat la circa 25.000 de persoane, doar în Budva fiind nevoie de cel puțin 5.000 de angajați în turism și ospitalitate.

Salariile variază între 1.200 și 3.000 de euro pe lună, în funcție de experiență și complexitatea postului. Ospătarii câștigă între 1.200 și 1.600 de euro, barmanii între 1.400 și 1.600 de euro, iar recepționerii între 1.300 și 1.500 de euro. Vânzătorii din zonele turistice pot ajunge la 1.600–1.800 de euro, scrie blic.

Potrivit sursei citate, cele mai bine plătite rămân posturile din bucătărie. Bucătarii pot încasa între 1.800 și 2.500 de euro, în timp ce bucătarii șefi pot ajunge la 3.000 de euro. Foarte căutați sunt specialiștii în pizza (1.900–2.500 de euro) și cei care lucrează la grătar (1.400–1.900 de euro). Ajutoarele de bucătar primesc între 1.400 și 1.800 de euro.

În plus, mulți angajatori oferă cazare și masă gratuită, ceea ce face aceste joburi și mai atractive. Cele mai multe CV-uri se depun pentru posturile de recepționer, cameristă și ajutor în bucătărie.

Pentru meseriile care cer calificare, cum sunt bucătarii sau cofetarii, numărul candidaților rămâne redus, semnalând că deficitul de personal specializat continuă să fie o problemă serioasă în turismul din regiune.