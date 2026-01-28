Video Hotel de lux, în flăcări în Franța: peste 80 de turiști evacuați din celebra stațiune de schi Courchevel

Un incendiu puternic a izbucnit în noapte de marți la acoperișul hotelului Grandes Alpes, din stațiunea franceză Courchevel 1850, a anunțat prefectura Savoie. 83 de persoane au fost evacuate.

Potrivit autorităților, pompierii se confruntă cu dificultăți în stingerea flăcărilor, din cauza structurii complexe a acoperișului și a zăpezii groase care împiedică accesul la guri de aerisire.

Locotenent-colonelul Emmanuel Viaud, de la Serviciul Departamental de Pompieri și Salvare (SDIS) din Savoia, a explicat că există un risc semnificativ ca incendiul să se extindă la clădirile adiacente.

Autoritățile au cerut populației să evite zona și să permită accesul vehiculelor de urgență. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită.

Hotelul Grandes Alpes este frecventat de turiști internaționali și face parte din domeniul schiabil Cele 3 Văi, cea mai mare zonă de schi din lume, care include șase sate și aproximativ douăzeci de hoteluri de patru și cinci stele.

Courchevel 1850 este cunoscută pentru buticurile de lux, restaurantele gourmet și chiar un altiport pentru avioane private.