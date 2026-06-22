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Video Distracție sfârșită în tragedie națională. Trei copii au murit după ce au sărit în mare de pe stânci în Spania

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Trei adolescenţi în vârstă de 12 şi 13 ani au murit pe o plajă, pe care a fost ridicat steagul galben, din cauza unor valuri puternice, la Tarragona, în Catalonia (nord-est), au anunţat autorităţile.

Drapel în bernă
Doliu național în Tarragona FOTO: X

Accidentul a avut loc vineri, pe o plajă la Arrabassada, unde un grup de şase băieţi a sărit în mare de pe stânci.

Trei dintre ei au reuşit să ajungă singuri la mal, iar ceilalţi au fost salvaţi de salvamari.

Un băiat în vârstă de 12 ani a murit pe plajă, în pofida unor încercări de reanimare.

Alţi doi adolescenţi în vârstă de 13 ani au fost transportaţi la spital în stare critică, după care au murit, au anunat serviciile regionale de urgenţă.

Preşedintele Cataloniei, Salvador Illa, s-a declarat pe X ”profund întristat”.

Nu există cuvinte pentru a exprima o durere atât de mare”, a scris el.

Primăria din Tarragona a decretat trei zile de doliu.

Nu trebuie să ne asumăm riscuri inutile. În niciun caz nu trebuie să sărim de pe stânci”, a cerut primarul din Tarragina, Ruben Viñuales.

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