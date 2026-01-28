Video Mărturia sfâșietoare a unei mame care și-a pierdut copiii într-un lac: „Ei erau trei, eu singură. Toți aveau nevoie de mine în același timp”

Trei băieți cu vârste de 6, 8 și 9 ani au murit în nordul statului Texas, după ce au căzut prin gheața unui iaz aflat vizavi de casa în care se aflau împreună cu familia. Incidentul s-a produs luni, în contextul furtunii de iarnă care a lovit mare parte din Statele Unite, au anunțat marți autoritățile din Fannin County, potrivit ABC News.

Tragedia s-a întâmplat la nord de orașul Bonham, într-o comunitate rurală cu aproximativ 10.000 de locuitori, aflată aproape de granița cu Oklahoma. Vecinii și echipele de intervenție au reușit să-i scoată din apă pe cei doi frați mai mari, în timp ce mezinul a fost găsit abia după o căutare extinsă. Niciunul dintre ei nu a supraviețuit.

„Corpul mi s-a blocat imediat ce am intrat. Pur și simplu nu am putut să îi salvez”

Cheyenne Hangaman, mama copiilor, a povestit pentru postul FOX 4 că a încercat disperată să își salveze copiii după ce fiica ei a venit alergând să îi spună că frații au căzut în apă. Familia se afla în vizită la niște prieteni care locuiesc chiar peste drum de iaz:

„Am început să alerg spre iaz, am sărit în apă și am încercat să îi salvez, în timp ce încercam și eu să rămân la suprafață, pentru că apa era înghețată”.

Măturisirile mamei sunt tulburătoare:

„Corpul mi s-a blocat imediat ce am intrat. Țipau doar, spunându-mi să-i ajut. Și i-am privit pe toți cum se chinuie să rămână deasupra apei. Eram doar eu, iar ei erau trei. Toți aveau nevoie de mine în același timp și nu am putut… pur și simplu nu am putut să îi salvez”, a declarat Cheyenne Hangaman.

Un bărbat care a venit în ajutor a reușit să îi arunce o frânghie și să o tragă afară din apă.

„Suntem profund îndurerați de această pierdere de neimaginat”

Copiii erau elevi în cadrul districtului școlar Bonham Independent School District, care anulase cursurile luni din cauza temperaturilor extreme.

„Suntem profund îndurerați de această pierdere de neimaginat. Gândurile noastre se îndreaptă către familie, prieteni și toți cei care i-au cunoscut și i-au iubit”, a transmis un reprentant al școlii, într-o scrisoare adresată părinților.

Tragedia din Texas se adaugă celor peste 40 de decese raportate în statele afectate de valul de frig extrem.

Amintim că, luna aceasta, o misiune de salvare dramatică a avut loc în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, unde o fetiță de aproximativ 5 ani, aflată în parc împreună cu părinții, a căzut în lac. Micuța a supraviețuit incidentului.

În urmă cu câteva zile, un grup de bărbați a reușit să salveze un copil dintr-un taxi care se scufunda într-un canal cu apă rece ca gheața, în Dagestan, Rusia.