Disăperare în Olanda, după măsurile planificate de guvern în domenilu energetic: „Ne duc la abator. S-ar putea să nu mai existe nimic aici”

În sudul Olandei, pe malul estuarului Hollands Diep, satul Moerdijk, o comunitate de aproximativ 1.100 de locuitori, se confruntă cu perspectiva de a fi șters de pe hartă, potrivit BBC. Localitatea, aflată la 34 km de Rotterdam, este un punct strategic în planurile guvernului olandez de extindere a infrastructurii pentru energia verde.

Autoritățile argumentează că țara are nevoie de noi stații de transformare de mare capacitate, unde să fie conectate cablurile electrice provenite de la parcurile eoliene offshore aflate în plină dezvoltare. Pentru o țară cu deficit de teren disponibil, Moerdijk este considerat un amplasament ideal: aproape de porturi, autostrăzi și linii electrice existente.

Pentru locuitori, aceste argumente înseamnă însă un risc real ca satul să fie demolat în următorul deceniu.

„Ne duc la abator” – reacția unei comunități în șoc

Jaco Koman, un pescar și antreprenor local, spune că vestea a lovit satul ca un trăsnet. Familia sa trăiește din pescuitul de anghilă încă din 1918, iar afacerea continuă să prospere. Totuși, exact resursele naturale care susțin activitatea -apa adâncă și terenul liber - sunt cele care fac Moerdijk atractiv.

„Te culci cu gândul acesta și te trezești cu el”, spune Koman, care se teme că atât afacerea, cât și casa lui ar putea dispărea.

Mulți localnici spun că stațiile de conversie ar putea fi amplasate în larg sau în zone nelocuite, nu în mijlocul unei comunități istorice.

Doliu anticipat

Pe străzile din Moerdijk, incertitudinea este vizibilă: pancarte de vânzare, cumpărători lipsă și steaguri arborate la jumătate de catarg, semne de protest și doliu simbolic.

Proprietara unui magazin local spune că familia ei a construit casa cu propriile mâini, iar copiii ei s-au născut acolo:

„Mi-e teamă că o voi pierde. În zece ani, s-ar putea să nu mai existe nimic aici”, mărturisește ea.

O altă îngrijorare este legată de ceea ce se va întâmpla cu cimitirul satului, unde sunt îngropați bunicii și socrii ei.

O dilemă națională: comunități vs. tranziția energetică

Cazul Moerdijk reflectă o problemă mai amplă cu care se confruntă Olanda, o țară dens populată, unde terenul este disputat între agricultură, locuire, industrie, natură și, tot mai mult, infrastructura necesară energiei regenerabile. Rețeaua electrică este deja suprasolicitată în unele regiuni, iar proiectele imobiliare și industriale sunt amânate pe fondul lipsei de capacitate de conectare.

Guvernul are planuri ambițioase pentru energia eoliană offshore, care ar putea asigura mare parte din necesarul național, dacă electricitatea poate fi adusă la țărm și distribuită.

În Olanda, guvernul central poate impune proiecte considerate de „interes național vital”, chiar dacă autoritățile locale se opun. Totuși, astfel de decizii au costuri politice și financiare.

Primarul Aart Jan Moerkerke afirmă că presiunea este uriașă: statul solicită aproximativ 450 de hectare pentru stațiile electrice și viitoarele fabrici de hidrogen, plus coridoare pentru conducte de transport. Consiliul local a decis, în principiu, că Moerdijk ar putea fi sacrificat pentru a proteja alte trei sate din zonă de impactul proiectului.

Guvernul ar putea opta însă pentru o variantă alternativă, care ar păstra satul, dar ar înghesui infrastructura între localități.

Până la o decizie, localnicii trăiesc cu ideea că satul lor ar putea dispărea, iar viața lor ar putea fi reconfigurată complet.

„Acesta a fost cel mai greu anunț din cariera mea”, spune primarul despre momentul în care a informat comunitatea.