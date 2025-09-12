OMV confirmă că va face disponibilizări. România, printre țările vizate

Grupul OMV a anunțat un program de reducere a costurilor, măsuri care includ și disponibilizări. În timp ce oficialii vorbesc despre câteva sute de angajați din Austria, surse din companie avertizează că mii de locuri de muncă ar putea fi afectate la nivel global, inclusiv în România.

OMV a confirmat vineri, 12 septembrie, că implementează un amplu plan de eficientizare, ce presupune reducerea costurilor cu 400 de milioane de euro până la finalul anului 2027. Printre măsurile vizate se numără și disponibilizări de personal, în special în Austria, unde compania estimează „câteva sute de posturi” afectate.

Reprezentanții grupului au precizat că detaliile exacte privind impactul asupra angajaților vor fi discutate cu partenerii sociali și comunicate ulterior.

„Negocierile cu reprezentanții angajaților sunt deja în curs, impactul asupra personalului din Austria fiind estimat la câteva sute de posturi”, se arată în comunicat.

Potrivit publicaţiei Kurier, în Austria se preconizează o reducere semnificativă a personalului, în special în departamentul „Corporate”, care include conducerea grupului (CEO) şi departamentul financiar. În ultimii zece ani, departamentul administrativ a crescut semnificativ, ajungând la peste 1.000 de angajaţi. în plus, fostul şef al OMV, Rainer Seele, a dus din România în Austria peste 200 de angajaţi pentru departamentul financiar, cu contracte de muncă localei.

România, printre țările vizate

Potrivit presei austriece, restructurările ar putea viza aproximativ 2.000 de angajați din cei 23.000 pe care grupul îi are la nivel mondial.

Surse citate de Hotnews.ro afirmă că OMV Petrom România ar putea fi una dintre cele mai afectate companii din cadrul grupului, fiind puse în pericol peste 1.000 de locuri de muncă din totalul de 10.000 existente în prezent.

Cu toate acestea, reprezentanții OMV Petrom susțin că nu există încă o decizie oficială în acest sens.

„Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale și în strânsă consultare cu sindicatele”, au transmis oficialii români săptămâna trecută.

La rândul lor, şi sindicaliştii au spus că nu au fost informați oficial despre vreun plan de concedieri şi că urmează să poarte discuții cu conducerea pentru clarificarea situației.

„Decizia privind concedierea a 1.000 de oameni din OMV Petrom nu a fost încă prezentată Consiliului de Supraveghere al companiei”, a declarat săptămâna trecută Răzvan Nicolescu, membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.

În comunicatul oficial, grupul OMV subliniază că măsurile fac parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a competitivității și de implementare a Strategiei 2030, care include simplificarea proceselor, standardizarea operațiunilor și utilizarea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale.

Deciziile vin într-un context dificil pentru întreaga industrie petrolieră și de gaze, care se confruntă cu scăderea profiturilor pe fondul reducerii prețurilor la petrol, OMV raportând un profit de 384 de milioane de euro în prima jumătate a anului, în scădere cu 55% față de perioada similară din 2024.

Situații similare se regăsesc și la alți giganți din industrie: Shell a anunțat reducerea a 6.500 de locuri de muncă, Chevron - 1.500, iar ConocoPhillips intenționează să elimine unul din patru posturi.