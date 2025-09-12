search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

OMV confirmă că va face disponibilizări. România, printre țările vizate

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Grupul OMV a anunțat un program de reducere a costurilor, măsuri care includ și disponibilizări. În timp ce oficialii vorbesc despre câteva sute de angajați din Austria, surse din companie avertizează că mii de locuri de muncă ar putea fi afectate la nivel global, inclusiv în România.

OMV Petrom operează sute de benzinării în România. FOTO: arhivă
OMV Petrom operează sute de benzinării în România. FOTO: arhivă

OMV a confirmat vineri, 12 septembrie, că implementează un amplu plan de eficientizare, ce presupune reducerea costurilor cu 400 de milioane de euro până la finalul anului 2027. Printre măsurile vizate se numără și disponibilizări de personal, în special în Austria, unde compania estimează „câteva sute de posturi” afectate.

Reprezentanții grupului au precizat că detaliile exacte privind impactul asupra angajaților vor fi discutate cu partenerii sociali și comunicate ulterior.

„Negocierile cu reprezentanții angajaților sunt deja în curs, impactul asupra personalului din Austria fiind estimat la câteva sute de posturi”, se arată în comunicat.

Potrivit publicaţiei Kurier, în Austria se preconizează o reducere semnificativă a personalului, în special în departamentul „Corporate”, care include conducerea grupului (CEO) şi departamentul financiar. În ultimii zece ani, departamentul administrativ a crescut semnificativ, ajungând la peste 1.000 de angajaţi. în plus, fostul şef al OMV, Rainer Seele, a dus din România în Austria peste 200 de angajaţi pentru departamentul financiar, cu contracte de muncă localei.

România, printre țările vizate

Potrivit presei austriece, restructurările ar putea viza aproximativ 2.000 de angajați din cei 23.000 pe care grupul îi are la nivel mondial.

Surse citate de Hotnews.ro afirmă că OMV Petrom România ar putea fi una dintre cele mai afectate companii din cadrul grupului, fiind puse în pericol peste 1.000 de locuri de muncă din totalul de 10.000 existente în prezent.

Cu toate acestea, reprezentanții OMV Petrom susțin că nu există încă o decizie oficială în acest sens.

„Toate deciziile referitoare la angajații OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerințele legale și în strânsă consultare cu sindicatele”, au transmis oficialii români săptămâna trecută.

La rândul lor, şi sindicaliştii au spus că nu au fost informați oficial despre vreun plan de concedieri şi că urmează să poarte discuții cu conducerea pentru clarificarea situației.

„Decizia privind concedierea a 1.000 de oameni din OMV Petrom nu a fost încă prezentată Consiliului de Supraveghere al companiei”, a declarat săptămâna trecută Răzvan Nicolescu, membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.

În comunicatul oficial, grupul OMV subliniază că măsurile fac parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a competitivității și de implementare a Strategiei 2030, care include simplificarea proceselor, standardizarea operațiunilor și utilizarea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale.

Deciziile vin într-un context dificil pentru întreaga industrie petrolieră și de gaze, care se confruntă cu scăderea profiturilor pe fondul reducerii prețurilor la petrol, OMV raportând un profit de 384 de milioane de euro în prima jumătate a anului, în scădere cu 55% față de perioada similară din 2024.

Situații similare se regăsesc și la alți giganți din industrie: Shell a anunțat reducerea a 6.500 de locuri de muncă, Chevron - 1.500, iar ConocoPhillips intenționează să elimine unul din patru posturi.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
fanatik.ro
image
Ucigașul lui Charlie Kirk a fost prins, anunță Donald Trump: „Cineva apropiat l-a turnat”. Președintele SUA vrea ca acesta să fie condamnat la moarte
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: sora ei a spus că e noua iubită a lui Alcaraz, dar ce au descoperit americanii face înconjurul lumii
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Ce impozit plătești pentru terenurile intravilane în 2025. Tot ce trebuie să știi
playtech.ro
image
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali și fiica sa Theodora, implicați într-un scandal. ”Sesizare penală? Aia e!”
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
Mădălina este tânăra dispărută din Prahova. Soțul a alertat autoritățile, după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors
kanald.ro
image
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al…
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
romaniatv.net
image
Cea mai bună veste pentru toți românii care au aur acasă!
mediaflux.ro
image
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Jeremy Clarkson foto Profimedia jpg
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Cum să atragi banii? Reguli Feng Shui care te vor transforma într-un magnet al prosperității