Dezvăluiri controversate în Ungaria. Péter Magyar îl acuză pe Viktor Orbán că ar fi susținut construirea unei tabere secrete pentru migranți

Viktor Orbán este acuzat de liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, că ar fi promovat public o retorică dură împotriva migrației în timp ce, în culise, ar fi susținut un proiect pentru construirea unui centru destinat migranților, în apropierea graniței cu Austria.

Declarațiile au fost făcute în Parlamentul de la Budapesta, unde Magyar a susținut că guvernul ungar ar fi început construirea unei tabere în zona localității Vitnyéd, proiect prezentat inițial autorităților locale drept o facilitate civilă, dar care ar fi fost ulterior asociat cu primirea migranților.

Întregul guvern Orban și principalii policieni Fidesz „au știut cum să-i păcălească pe maghiari cu privire la tabăra Vitnyéd: au planificat-o în detaliu și au început să cheltuiască banii contribuabililor pentru ea”, a declarat luni premierul Peter Magyar, potrivit Hirado.

Potrivit lui Magyar, liderul formațiunii TISZA, proiectul ar fi presupus investiții de ordinul miliardelor de forinți și ar fi inclus infrastructură de securitate precum împrejmuiri și un turn de supraveghere. El a afirmat că planurile ar fi fost derulate „în secret” și finanțate din fonduri publice.

Péter Magyar a mai susținut că, în cadrul acestui proiect, ar fi existat intenția de a găzdui aproximativ 500 de persoane, în timp ce spații destinate anterior altor categorii, inclusiv refugiați ucraineni, ar fi fost reconfigurate, acuzații care nu au fost confirmate independent.

Guvernul de la Budapesta și reprezentanții partidului Fidesz nu au oferit deocamdată un punct de vedere detaliat privind acuzațiile, însă Viktor Orbán a respins în mod constant în trecut criticile referitoare la politica sa migraționistă, promovând o poziție fermă împotriva cotelor de relocare a migranților la nivelul Uniunii Europene.

În același discurs, Péter Magyar a susținut că proiectul ar fi fost ulterior oprit, în urma presiunii politice, și a acuzat guvernul că ar fi folosit tema migrației ca instrument politic.

„Pentru Viktor Orban, frica era un instrument, conflictul era un obiectiv strategic”

Potrivit lui Péter Magyar, Viktor Orbán ar fi exercitat presiuni asupra primarilor din zona vizată de proiect, avertizându-i cu evacuarea în cazul în care ar fi continuat să solicite explicații privind destinația construcției. Liderul politic a mai susținut că lucrările la facilitatea respectivă au fost suspendate după aproximativ doi ani de la demarare, pe fondul presiunilor exercitate de partidul TISZA.

Magyar a declarat că nu găsește o explicație clară pentru decizia fostului premier de a construi o tabără destinată migranților, pe care o descrie chiar drept un „lagăr”, potrivit informațiilor publicate de agenția maghiară Hirado.

Una dintre ipotezele avansate de acesta este că Viktor Orbán ar fi urmărit să creeze un fapt împlinit, folosind ulterior imaginea centrului pentru migranți pentru a alimenta temerile populației din Ungaria și din alte state europene cu privire la fenomenul migrației.

„Pentru Viktor Orban, frica era un instrument, conflictul era un obiectiv strategic, iar opresiunea poporului maghiar era o resursă”, a declarat Péter Magyar.

Totodată, liderul TISZA a sugerat că o astfel de facilitate ar fi putut fi utilizată și ca mijloc de presiune în relația cu Uniunea Europeană.