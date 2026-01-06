Hochei: România, învinsă dramatic la Campionatul Mondial Under-20

Selecționata României a fost învinsă dramatic de Croația, cu scorul de 6-5 (1-0, 2-4, 2-1, 1-0), după prelungiri, luni seara, la Campionatul Mondial de hochei pe gheață Under-20, Divizia a II-a, Grupa A, găzduită de Berceni Arena din București.

Tricolorii conduceau cu 5-3 în min. 45, dar au fost egalați și au cedat în prelungiri, primind trei goluri consecutive.

Matei Bolocan (21:49, 31:56), Tamas Marton (25:38, 44:54) și Luca Moise (38:51) au înscris pentru echipa României, în timp ce pentru croați au punctat Matko Idzan (17:30, 36:07, 64:20), Patrik Marojevic (27:48), Roko Gorsic (49:17) și Filip Svjetlicic (55:13).

În celelalte meciuri de luni, Coreea de Sud a dispus de Marea Britanie cu 4-0, iar China a învins Spania cu 5-2.

Coreea de Sud ocupă primul loc, cu 6 puncte, urmată de China, 4 puncte, România, 3 puncte, Marea Britanie, 3 puncte, Croația, 2 puncte, Spania, 0 puncte.

Următoarele meciuri vor avea loc miercuri, Coreea de Sud - China (12:30), Croația - Marea Britanie (16:00) și România - Spania (19:30).