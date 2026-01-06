Planul unui bărbat de a înscena furtul propriului BMW X5 pentru a încasa asigurarea s-a terminat prost. Ce l-a dat de gol

Un cetățean moldovean a încercat să păcălească asigurarea cu un BMW X5 „dispărut”, dar a fost prins după ce cheile inteligente ale mașinii au demonstrat adevărul. Instanța i-a dat o pedeapsă cu suspendare.

Potrivit ziarul de Iasi, Serghei Bolșacov, un cetățean moldovean, a reclamat pe 21 decembrie 2021 dispariția autoturismului său, un BMW X5.

În declarația sa, bărbatul a susținut că, în seara zilei de 18 decembrie, autoturismul ar fi avut o problemă tehnică și a fost nevoit să oprească pe marginea drumului european, într-o parcare situată pe raza satului Miclăușeni, comuna Butea.

Timp de aproximativ o oră, Bolșacov a încercat să verifice problema, dar nu a reușit să pornească mașina și a fost nevoit să o lase în parcare peste noapte, dormind la un hotel. La revenirea în parcare, după trei zile, a constatat că vehiculul dispăruse.

Asigurarea și cererea de plată BMW-ul era acoperit de o poliță CASCO încheiată în iulie 2021, care includea și riscul de furt, pentru suma de 30.500 euro. A doua zi după sesizarea furtului la poliție, Bolșacov a depus la GRAWE Carat SA, din Republica Moldova, cererea de plată a asigurării, sperând să obțină despăgubirea rapid.

Ce l-a dat de gol

Potrivit publicației citate, suspiciunile anchetatorilor au apărut imediat, mai ales după ce proprietarul a predat polițiștilor cele două seturi de chei cu telecomandă ale mașinii. Prima cheie a înregistrat ultimul update în după-amiaza zilei de 18 decembrie, când autoturismul avea 189.750 km parcurși și 20 litri de combustibil.

În schimb, cheile de rezervă au înregistrat ultima actualizare pe 19 decembrie, moment în care mașina mai parcursese 234 km și mai avea doar 9 litri de combustibil.

Fiindcă cheile inteligente își actualizează datele doar atunci când sunt în contact cu mașina, concluzia anchetatorilor a fost că declarațiile lui Bolșacov erau false: mașina nu fusese furată, ci proprietarul a încercat să înșele firma de asigurări.

Bolșacov a fost trimis în judecată pentru inducerea în eroare a organelor judiciare și producerea de probe nereale. Judecătorii l-au achitat pentru producerea de probe nereale, dar l-au găsit vinovat de sesizarea nereală a unei fapte penale.

Instanța a stabilit o pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și șase luni.

Apelul depus de moldovean a fost respins, iar decizia Judecătoriei Pașcani a rămas definitivă.