Ruptură în familia Becali. După ce în trecut nu și-a vorbit cu verii Ioan și Victor, Gigi Becali s-a certat cu un alt apropiat

Gigi Becali (67 de ani) susține că și-a pierdut încrederea în oameni după ce a fost trădat de vărul său, Virgil Becali, unul dintre cei care i-au fost aproape mulți ani. Este cunoscută legătura strânsă existentă între machedoni, mai ales dacă sunt rude.

Într-o intervenție la emisiunea Digi Sport Special, Gigi Becali a vorbit deschis despre acest episod:

„Nu mai am încredere în niciun om, nu mai am. În MM (n.r. - Stoica) am, dar vorbesc la modul general. Ce mi s-a întâmplat în ultimul timp m-a făcut să nu mai am încredere în nimeni. Din cauza unui singur om. Îl cheamă Virgil.

Niciodată, în viață, nu am avut ceva împotriva lui și l-am iubit ca pe un frate. Și omul ăsta m-a făcut să nu mai am încredere în oameni. Eu îl iubesc în continuare, dar nu mai am încredere în oameni din cauza lui”, a declarat Gigi Becali, patronul FCSB, fără a dezvălui concret în ce a constat trădarea lui Virgil Becali.

Virgil Becali, despre care s-a scris la un moment dat că suferă de o boală incurabilă, era atât de apropiat de Gigi Becali încât era poreclit „Cancelarul” sau „Brelocul”, fiind socotit mâna dreaptă a afaceristului. Rolul său a fost luat, treptat, de Ionuț Luțu, devenit omul de încredere la Palat.

Virgil Becali a decis achiziționarea unui jucător la FCSB, columbianul Juan Carlos Toja, adus în 2008, de la Dallas, după ce a fost remarcat pe DVD-uri de vărul patronului. Clubul din București a plătit atunci suma de 800.000 de dolari.

Gigi Becali nu este la prima ceartă în familie. Multă vreme, latifundiarul nu și-a vorbit cu verii săi primari, impresarii de fotbaliști Ioan și Victor Becali.

Și finul său îl evită

Gigi Becali a recunoscut că a vrut să-l întrebe pe Mirel Rădoi, 44 de ani, despre sistemul cu trei fundași centrali, pe care l-a folosit la Universitatea Craiova. Doar că finul său, liber de contract după despărțirea de olteni, nu-i răspunde la telefon.

„Mirel Rădoi nu vrea să vorbească. S-a întâlnit MM cu el și i-a zis: „Nu-i răspund pentru că o să vrea să mă întrebe despre fotbal și nu-i zic”.

Eu voiam să-l întreb despre formula cu trei fundași. Trebuie să-mi spună el mie. I-am întrebat și pe Pintilii și pe Charalambous despre asta. Mi-au spus cum am juca noi în 3, dar eu vreau să-l întreb pe Rădoi dacă pot să joc cu mai mulți jucători de atac.

3-4-3 mi-ar plăcea să joc și aș vrea ca Radunovic să fie unul dintre cei trei, iar cei din bandă să fie de atac”, a declarat Gigi Becali, la Digi.