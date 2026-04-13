Turcia îl compară pe Netanyahu cu „Hitler al vremurilor noastre”. Erdoğan amenință cu o intervenție militară

Tensiunile dintre Ankara și Tel Aviv ating un nou nivel, după declarațiile extrem de dure făcute de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la adresa premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Liderul turc l-a acuzat pe Netanyahu că este „orbit de sânge și ură”, în contextul punerii sub acuzare a mai multor oficiali israelieni pentru presupuse crime împotriva umanității. În același timp, Ministerul de Externe de la Ankara a mers și mai departe, descriindu-l pe premierul israelian drept „Hitler al vremurilor noastre”.

Erdoğan a lansat și un avertisment direct, sugerând posibilitatea unei intervenții militare împotriva Israelului, pe fondul operațiunilor acestuia în Liban. „Așa cum am intervenit în Libia și Karabah, putem interveni și în Israel. Nu există niciun motiv să nu o facem”, a declarat acesta într-un discurs public.

Declarațiile vin după ce 35 de oficiali israelieni, inclusiv Benjamin Netanyahu, au fost puși sub acuzare de autoritățile turce pentru crime împotriva umanității.

Replica de la Tel Aviv nu a întârziat. Premierul israelian l-a acuzat pe Erdoğan, într-un mesaj public, că ar fi responsabil pentru acțiuni violente împotriva populației kurde. La rândul său, ministrul apărării, Israel Katz, l-a descris pe liderul turc drept apropiat de mișcarea Fraților Musulmani.

Schimbul de acuzații are loc într-un context regional deja tensionat, marcat de conflictul din Iran și de încercările actorilor regionali de a-și consolida influența în Orientul Mijlociu.

Potrivit unor surse diplomatice, atât Turcia, cât și Israelul își dispută rolul de putere dominantă în regiune.

Într-un comunicat oficial, publicat într-un moment simbolic — în ajunul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului — Ministerul de Externe turc a invocat și procedurile internaționale în curs împotriva liderului israelian.

„Pe numele lui Netanyahu există un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru crime de război și crime împotriva umanității. De asemenea, Israelul se confruntă cu proceduri la Curtea Internațională de Justiție pentru acuzații de genocid”, se arată în document.

Oficialii turci susțin că politica lui Netanyahu urmărește subminarea negocierilor de pace în regiune și continuarea unei agende expansioniste.

„În absența acestor acțiuni, el riscă să fie judecat chiar în propria țară și să ajungă în închisoare”, se mai arată în poziția exprimată de Ankara.