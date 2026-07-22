Austria a inaugurat miercuri o nouă secţie de poliţie situată în casa natală a lui Adolf Hitler din oraşul Braunau am Inn, după mai mulţi ani de renovări, în încercarea de a face clădirea mai puţin atractivă ca loc de adunare pentru neonazişti, după zeci de ani de controverse.

Clădirea, amplasată pe o stradă comercială din centrul orăşelului austriac, aflat lângă graniţa cu Germania, este acum de nerecunoscut după lucrări de renovare costisitoare, de 20 de milioane de euro, începute în 2023, cu trei ani întârziere, relatează Agerpres.

Casa natală a lui Hitler a atras în repetate rânduri extremişti de dreapta. Statul consideră, de asemenea, noua utilizare a clădirii ca secţie de poliţie ca fiind avantajoasă, deoarece persoanele suspecte pot fi verificate imediat la faţa locului.

Deasupra intrării se află o siglă a poliţiei, iar pe trotuar există încă o piatră comemorativă cu inscripţia „Pentru pace, libertate şi democraţie. Niciodată fascism. Milioane de morţi ne amintesc de asta”.

În timpul regimului nazist, clădirea a devenit un loc de venerare a dictatorului, fiind transformată în Galeria Braunau din Casa Natală a Führerului. După ce a fost restituită proprietarilor inițiali, în cadrul procesului de retrocedare din 1952, casa a fost închiriată din nou de guvern, potrivit Bloomberg.

De-a lungul anilor, clădirea a fost folosită ca școală și centru de asistență socială. În 2016, după ce imobilul a rămas nefolosit timp de mai mulți ani, guvernul Austriei l-a expropriat.

În 2023, organizația de tineret a Partidului Libertății, formațiunea de extremă dreapta cu cea mai mare popularitate din Austria, a folosit imagini ale balconului istoric din Palatul Hofburg din Viena într-un videoclip care prezenta „disponibilitatea de a acționa” împotriva unor presupuși dușmani comuni, precum imigrația în masă și ideologia de gen.

Balconul, care face parte din Casa de Istorie a Austriei, a fost închis parțial pentru a descuraja asocierea cu discursul susținut acolo de Hitler, prin care acesta proclama anexarea Austriei la Germania.