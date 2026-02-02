Mesajul războinic transmis de Novak Djokovic studenților care protestează în Serbia. Campionul olimpic contestă politica președintelui Aleksandăr Vučić

După ce a pierdut finala de la Australian Open în fața spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), sârbul Novak Djokovic, în vârstă de 38 de ani, a fost misterios, la declarațiile date pe teren: „Nu știu dacă voi juca Australian Open anul viitor. Adevărul este că nu știu. Nu mă pot gândi la următoarele mele meciuri”.

Viitorul lui Novak Djokovic rămâne învăluit în incertitudine. În ultimele luni, campionul sârb și-a afirmat clar obiectivul finalului de carieră: să ajungă la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 și să concureze pentru Serbia natală, cu dorința puternică de a-și apăra titlul olimpic cucerit la Paris. Un obiectiv îndepărtat, care i-ar necesita alți doi ani de joc.

Cu toate acestea, după ce a pierdut finala de la Melbourne în fața lui Carlos Alcaraz, „Nole” a făcut o afirmație incitantă, în timpul ceremoniei de premiere, când a sugerat că meciul pe care tocmai îl încheiase ar putea fi ultimul său la Melbourne, sentiment pe care l-a reiterat la conferința de presă: „Nu știu dacă voi juca la Australian Open anul viitor. Mă voi întoarce în Australia, dar dacă va fi ca jucător sau nu, vom vedea mai târziu”.

„Nu știu dacă ne vom revedea sau nu. De aceea am lăsat întrebarea deschisă: adevărul este că nu știu”, a continuat campionul belgrădean, vorbind cu presa sârbă.

„Dreptatea și adevărul vor triumfa întotdeauna”

Djokovic a explicat apoi că un posibil adio de la Australian Open nu exclude neapărat o apariție la Jocurile Olimpice: „Am spus că aș vrea să joc până la următoarele Jocuri Olimpice, dar asta ar putea însemna să joc unul, două sau zece turnee pe an. Sincer, nu știu. Nu vreau să iau decizii pe termen lung cu privire la viitorul meu. Acum, nu mă pot gândi la angajamentele mele viitoare. În timpul ceremoniei de premiere, am spus pur și simplu ce am simțit”.

„Nole” a ales să se adreseze și țării sale natale. În septembrie anul trecut, el își exprimase deja public sprijinul pentru studenții care au ieșit în stradă împotriva guvernului sârb și contra președintelui Aleksandăr Vučić, mutându-și turneul de la Belgrad la Atena, unde locuiește în prezent.

La Melbourne, la sfârșitul conferinței de presă, actualul număr 3 mondial a reiterat acest sentiment, folosind cuvinte încărcate de semnificație politică și civică: „Dreptatea și adevărul vor triumfa întotdeauna! Să persevereze!”.

Djokovic are 24 de turnee de Mare Șlem în palmares, dintre care 10 titluri sunt la Australian Open, unde până ieri nu pierduse nicio finală.