search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mesajul războinic transmis de Novak Djokovic studenților care protestează în Serbia. Campionul olimpic contestă politica președintelui Aleksandăr Vučić

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

După ce a pierdut finala de la Australian Open în fața spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), sârbul Novak Djokovic, în vârstă de 38 de ani, a fost misterios, la declarațiile date pe teren: „Nu știu dacă voi juca Australian Open anul viitor. Adevărul este că nu știu. Nu mă pot gândi la următoarele mele meciuri”.

Novak trăiește departe de Serbia natală FOTO Getty
Novak trăiește departe de Serbia natală FOTO Getty

Viitorul lui Novak Djokovic rămâne învăluit în incertitudine. În ultimele luni, campionul sârb și-a afirmat clar obiectivul finalului de carieră: să ajungă la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 și să concureze pentru Serbia natală, cu dorința puternică de a-și apăra titlul olimpic cucerit la Paris. Un obiectiv îndepărtat, care i-ar necesita alți doi ani de joc.

Cu toate acestea, după ce a pierdut finala de la Melbourne în fața lui Carlos Alcaraz, „Nole” a făcut o afirmație incitantă, în timpul ceremoniei de premiere, când a sugerat că meciul pe care tocmai îl încheiase ar putea fi ultimul său la Melbourne, sentiment pe care l-a reiterat la conferința de presă: „Nu știu dacă voi juca la Australian Open anul viitor. Mă voi întoarce în Australia, dar dacă va fi ca jucător sau nu, vom vedea mai târziu”.

Nu știu dacă ne vom revedea sau nu. De aceea am lăsat întrebarea deschisă: adevărul este că nu știu”, a continuat campionul belgrădean, vorbind cu presa sârbă.

„Dreptatea și adevărul vor triumfa întotdeauna”

Djokovic a explicat apoi că un posibil adio de la Australian Open nu exclude neapărat o apariție la Jocurile Olimpice: „Am spus că aș vrea să joc până la următoarele Jocuri Olimpice, dar asta ar putea însemna să joc unul, două sau zece turnee pe an. Sincer, nu știu. Nu vreau să iau decizii pe termen lung cu privire la viitorul meu. Acum, nu mă pot gândi la angajamentele mele viitoare. În timpul ceremoniei de premiere, am spus pur și simplu ce am simțit”.

„Nole” a ales să se adreseze și țării sale natale. În septembrie anul trecut, el își exprimase deja public sprijinul pentru studenții care au ieșit în stradă împotriva guvernului sârb și contra președintelui Aleksandăr Vučić, mutându-și turneul de la Belgrad la Atena, unde locuiește în prezent.

La Melbourne, la sfârșitul conferinței de presă, actualul număr 3 mondial a reiterat acest sentiment, folosind cuvinte încărcate de semnificație politică și civică: „Dreptatea și adevărul vor triumfa întotdeauna! Să persevereze!”. 

Djokovic are 24 de turnee de Mare Șlem în palmares, dintre care 10 titluri sunt la Australian Open, unde până ieri nu pierduse nicio finală.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
digi24.ro
image
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
mediafax.ro
image
Venită în România, Emma Răducanu a făcut cel mai tare anunț despre Simona Halep. ”Nu era neapărat cea mai puternică, dar…”
fanatik.ro
image
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
libertatea.ro
image
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
antena3.ro
image
Român rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste el. Alte două persoane, rănite
observatornews.ro
image
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Întoarcerea pe linie dublă continuă în 2026: sancțiuni, reținere permis și situații-limită
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce s-a întâmplat cu selecţionerul. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
O marcă celebră în comunism, revine pe piață în 2026. Pentru început, trei locaţii în Bucureşti
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069753317 (5) jpg
Mesajul de ultimă oră transmis de Kate Middleton după o apariție-surpriză! Ce o preocupă pe prințesă
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”

OK! Magazine

image
„Am coafat-o în toaleta unui aeroport!” Ce spune un hair stilist despre regalitatea care-și schimbă coafura de 40 de ori în trei săptămâni

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea