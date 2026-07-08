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Video Invazie de țânțari într-un avion Ryanair. Pasagerii au refuzat să mai zboare: „Am crezut că mă vor mânca de vie”

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Un incident neobișnuit a provocat haos pe aeroportul din Milano, unde zborul Ryanair FR1423, cu destinația Alicante, a decolat cu o întârziere de trei ore din cauza unei invazii de țânțari care au pătruns în cabină, relatează publicația olandeză AD.

Invazie de țânțari într-un avion de linie. FOTO: Captură Video
Invazie de țânțari într-un avion de linie. FOTO: Captură Video

Potrivit martorilor, pasagerii erau deja îmbarcați, iar bagajele fuseseră încărcate în cală, însă ușa aeronavei a rămas deschisă mai multe minute, suficient ca sute de țânțari să intre în avion.

Italianca Alice Piscitelli a povestit pe TikTok că insectele se aflau peste tot în cabină.

„În timpul îmbarcării, am observat deja câți țânțari pluteau în jurul avionului. Nu mai văzusem niciodată atât de mulți la un loc.”

@alicepiscitelli_ #greenscreen #ryanair #zanzare #alicante ♬ audio originale - alicepiscitelli_

Însoțitorii de zbor au încercat timp de aproximativ 30 de minute să scape de insecte folosind palete pentru muște, însă fără rezultat.

Situația a devenit și mai delicată după ce o pasageră a anunțat că este alergică la mușcăturile de țânțari, ceea ce a ridicat probleme de siguranță.

„Unii pasageri voiau pur și simplu să plece în acele circumstanțe. Alții, inclusiv eu, nu au mai vrut să zboare. Am crezut că mă vor mânca de vie”, a povestit Alice Piscitelli.

În cele din urmă, compania aeriană a decis să înlocuiască aeronava, iar toți pasagerii au fost transferați într-un alt avion, ceea ce a dus la o întârziere totală de trei ore.

Potrivit televiziunii RAI, un alt zbor Ryanair, cu destinația Napoli, s-a confruntat în aceeași perioadă cu o problemă similară, însă întârzierea a fost de aproximativ două ore.

@alicepiscitelli_ GABRIELE RIMANI IL NOSTRO EROE #alicante #ryanair #zanzare ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald

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