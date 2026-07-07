Tablouri de peste 90.000 de euro, furate din Italia și descoperite în Constanța. Patru români, în vizorul anchetatorilor

Zece tablouri furate din Italia au fost găsite în România, după o anchetă care a pornit de la informații obținute de polițiștii de investigații criminale. Operele, evaluate la peste 90.000 de euro, au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene.

Poliția Română a predat, luni, 7 iulie 2026, autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei anchete desfășurate în România.

Operele de artă, evaluate la peste 90.000 de euro, au fost descoperite în județul Constanța, în cadrul unui dosar penal coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), investigația a fost declanșată după ce polițiștii Direcției de Investigații Criminale au obținut informații potrivit cărora pe teritoriul României s-ar afla 10 picturi susceptibile de a proveni din infracțiuni comise în Italia.

→ Imaginea 1/8: Picturi furate din Italia Foto: Poliția Română

„În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că cele 10 picturi ar fi fost sustrase, la data de 23 august 2024, dintr-o locuință situată în localitatea Bassano del Grappa, din Republica Italiană, fiind ulterior introduse ilegal în România, prejudiciul fiind de peste 90.000 de euro”, a precizat Poliția Română.

Pentru recuperarea bunurilor, în perioada 6–7 martie 2025, polițiștii au pus în executare mai multe mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța. În urma descinderilor, au fost ridicate cele 10 tablouri care făceau obiectul furtului, precum și mai multe medii de stocare și sisteme informatice.

„Activitățile investigative au condus la descoperirea și recuperarea integrală a bunurilor culturale, precum și la documentarea activității infracționale a persoanelor, cercetările fiind efectuate, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, față de 4 cetățeni români, pentru furt calificat și import ilegal de bunuri culturale pe teritoriul României”, a precizat Poliția Română.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și îi vizează pe patru cetățeni români, cercetați pentru furt calificat și import ilegal de bunuri culturale pe teritoriul României.

Cooperarea dintre autoritățile române și cele italiene s-a desfășurat prin canalele oficiale de cooperare judiciară și polițienească, schimbul securizat de informații fiind realizat prin intermediul instrumentelor Europol.

Ceremonia de predare a celor 10 picturi către reprezentanții Comandamentului Carabinierilor pentru Protecția Patrimoniului Cultural a avut loc la 7 iulie 2026. La eveniment au participat reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției Române, ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, ai Comandamentului Carabinierilor pentru Protecția Patrimoniului Cultural, ai Biroului Atașatului de Afaceri Interne din cadrul Ambasadei Republicii Italiene în România, precum și reprezentanți ai Muzeului Municipiului București.

„Recuperarea și restituirea acestor bunuri culturale evidențiază eficiența cooperării judiciare și polițienești internaționale în combaterea criminalității transfrontaliere și a traficului ilicit de bunuri culturale și reafirmă angajamentul Poliției Române pentru protejarea patrimoniului cultural și consolidarea cooperării cu partenerii internaționali”, a transmis Poliția Română.