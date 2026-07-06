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Haos pe aeroportul din Catania din cauza vulcanului Etna. MAE a emis o alertă urgentă pentru românii care merg în Sicilia

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O nouă erupție a vulcanului Etna a provocat haos în Italia, ducând la blocarea temporară a aeroportului din Catania. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis de urgență o alertă de călătorie pentru cetățenii români aflați sau care vor să meargă în Sicilia.

O nouă erupție a vulcanului Etna a provocat haos în Italia FOTO EPA-EFE
O nouă erupție a vulcanului Etna a provocat haos în Italia FOTO EPA-EFE

O nouă fază eruptivă a vulcanului Etna, cel mai activ vulcan din Europa, a declanșat o alertă majoră în sudul Italiei. Emisiile masive de cenușă vulcanică au forțat autoritățile aviației civile să blocheze temporar majoritatea operațiunilor de pe aeroportul din Catania.

În contextul acestei crize generate de fenomenele naturale, Ministerul Afacerilor Externe recomandă ferm cetățenilor români să mențină legătura directă cu companiile aeriene la care au achiziționat bilete pentru a verifica statusul actualizat al zborurilor.

De asemenea, călătorii sunt sfătuiți să monitorizeze constant informările oficiale emise de conducerea aeroportului din Catania.

Pentru a rămâne la curent cu evoluția situației de securitate și a activității vulcanice, cetățenii români au la dispoziție canalele oficiale italiene. Actualizările în timp real pot fi consultate pe pagina de internet a Departamentului Protecției Civile din Italia (www.protezionecivile.gov.it/it), precum și pe platforma digitală oficială a Aeroportului Catania (www.aeroporto.catania.it).

Pentru cetățenii români afectați de situația din Sicilia sau care au nevoie de sprijin și informații, Consulatul României la Catania oferă asistență prin intermediul liniilor sale permanente. Conaționalii pot suna la numerele de telefon +39 095 537 909 și +39 095 536 139. Toate aceste apeluri sunt redirecționate automat către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate de operatori în regim de permanență.

În cazul în care turiștii sau rezidenții români se confruntă cu o situație specială, dificilă sau cu un caracter de urgență majoră, aceștia au la dispoziție o linie telefonică dedicată exclusiv acestor cazuri. Numărul de urgență al Consulatului României la Catania este +39 320 965 3137.

Pe lângă asistența telefonică, reprezentanții diplomatici le recomandă cetățenilor să consulte paginile de internet catania.mae.ro și mae.ro pentru a rămâne la curent cu evoluția alertelor.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot descărca și utiliza aplicația mobilă „Călătorește informat”. Disponibilă gratuit în Google Play Store și Apple App Store, aceasta oferă în timp real informații esențiale și sfaturi utile de călătorie.

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