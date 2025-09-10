Explozii şi panică lângă capitala Lituaniei, după ce mai multe vagoane cu gaz lichefiat ale companiei poloneze Orlen au luat foc

Un incident grav a avut loc miercuri dimineață în apropierea capitalei Lituaniei, Vilnius, unde mai multe vagoane de tren încărcate cu gaz lichefiat au luat foc, provocând explozii și panică în rândul locuitorilor.

În cursul dimineţii de miercuri, 10 septembrie, capitala Lituaniei, Vilnius, a fost zguduită de mai multe explozii puternice, survenite în urma unui incendiu izbucnit la mai multea vagoane de tren încărcate cu gaz lichefiat, undeva în zona suburbană a orașului.

Departamentul de pompieri a anunțat că o persoană a fost rănită în urma deflagrației, iar norii de fum dens s-au extins deasupra orașului, fiind vizibili de la distanțe considerabile. În contextul riscului crescut, populația din apropierea zonei afectate a fost avertizată să rămână în locuințe, în așteptarea intervenției autorităților, relatează ABC News.

Ministrul de Interne, Vladislavas Kondratovičius, a oferit o primă declarație presei, în care a subliniat că, potrivit primelor date disponibile, „incendiul a fost cel mai probabil cauzat de o încălcare a condițiilor de securitate la locul de muncă, dar toate versiunile sunt investigate”.

Conform informațiilor furnizate de poliție, vagoanele implicate în incident aparțin companiei poloneze Orlen. Cisternele transportau gaz lichefiat de la rafinăria filialei lituaniene a Orlen către terminalul de gaz petrolier lichefiat (GPL) Baltoji Vokė, situat în apropierea Vilniusului.

La rândul lor, reprezentanții companiei au transmis printr-un comunicat că „a avut loc un incendiu, urmat de o explozie”, confirmând gravitatea situației.

Totodată, compania Orlen a precizat că terminalul nu se află în proprietatea filialei sale din Lituania, iar întregul proces de transport a fost efectuat de un contractor extern.

În același comunicat, compania a transmis că „în acest moment nu există nicio suspiciune că acesta este rezultatul unor acțiuni intenționate”, sugerând că, cel mai probabil, este vorba de un accident provocat de neglijență sau erori umane.