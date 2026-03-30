Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Zelenski, răspuns acid după ce dronele ucrainene au fost comparate cu Lego: „Orice gospodină poate conduce Rheinmetall”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat ironic la afirmațiile controversate ale directorului executiv al companiei Rheinmetall, care a comparat producția de drone din Ucraina cu un „joc Lego” realizat de „gospodine” în bucătăriile lor. 

Reacția lui Zelenski la afirmațiile șefului Rheinmetall despre dronele ucrainene FOTO: EPA EFE

Luni, Volodimir Zelenski a comentat cu sarcasm declarațiile făcute de Armin Papperger, șeful companiei germane de armament Rheinmetall. Liderul ucrainean a criticat comparațiile făcute de acesta într-un interviu acordat revistei americane The Atlantic.

„Dacă fiecare gospodină din Ucraina poate să producă într-adevăr drone, atunci orice gospodină din Ucraina poate să fie director executiv la Rheinmetall”, a spus Zelenski, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Declarația vine după ce Papperger a descris industria ucraineană de drone într-un mod considerat ofensator, sugerând că producătorii funcționează asemenea unor „gospodine” care „au imprimante 3D în bucătărie și produc piese pentru drone”. El a adăugat: „Asta nu e inovație!”

Comparații controversate și reacții puternice 

În același interviu, șeful Rheinmetall a susținut că dezvoltarea dronelor în Ucraina seamănă „cu un joc Lego”. Deși a recunoscut că producția de drone mici este „excelentă” în contextul războiului, acesta a afirmat că nivelul tehnologic nu se compară cu cel al marilor companii din domeniu, precum Rheinmetall, Lockheed Martin sau General Dynamics.

Zelenski a catalogat aceste afirmații drept „bizare”, mai ales în contextul în care Ucraina și-a dezvoltat rapid capacitățile militare în timpul conflictului cu Rusia.

Reacția liderului ucrainean vine la scurt timp după întoarcerea sa dintr-un turneu în statele din Golf, unde a semnat acorduri de cooperare în domeniul securității și apărării antiaeriene. Ucraina mizează tot mai mult pe expertiza acumulată în producția de drone de interceptare, după mai bine de patru ani de război.

Solidaritate și umor în spațiul public 

Declarațiile lui Papperger au stârnit un val de reacții în Ucraina. Iulia Sviridenko, șefa guvernului ucrainean, a subliniat într-o postare pe platforma X rolul „esențial jucat de ucrainence în multe domenii considerate altădată rezervate doar bărbaților, cum ar fi armata și industria de apărare”.

În paralel, utilizatorii rețelelor sociale au răspuns cu umor, promovând performanțele apărării antiaeriene sub hashtagul #MadeByHousewives („Fabricat de gospodine”).

În urma controverselor, compania germană a revenit cu o reacție publică, încercând să tempereze scandalul. „Avem un respect profund pentru eforturile imense depuse de poporul ucrainean pentru a se apăra”, a transmis Rheinmetall pe platforma X, adăugând că „fiecare femeie și fiecare bărbat din Ucraina aduce o contribuție neprețuită”.

