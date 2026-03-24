Rusia vrea să impună limite de vârstă pentru utilizarea telefoanelor: „Nu este normal ca unui copil să i se dea un smartphone”

Guvernul rus analizează posibilitatea introducerii unei limite de vârstă pentru utilizarea telefoanelor mobile de către copii, invocând că „nu este normal ca unui copil să i se dea un smartphone sau o tabletă de la vârsta de trei ani pentru a nu-și deranja părinții”.

Potrivit ministrul Educației din Rusia, Serghei Kravțov, acest lucru afectează negativ dezvoltarea psihologică a copilului și poate duce ulterior la comportamente deviante, scrie Moscow Times.

„Prin urmare, este nevoie de o anumită vârstă la care un copil să poată folosi un telefon mobil”, a spus Kravțov, subliniind că problema este „complexă”.

Ministrul adaugă că problema constă în implicarea excesivă a copiilor în lumea virtuală, ceea ce împiedică dezvoltarea unor funcții psihologice esențiale.

Ministerul Educației continuă să analizeze posibile restricții pentru grupele de vârstă mai mici, însă, potrivit lui Kravțov, „nu există încă o decizie finală”.

Rusia a interzis anterior utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs. Legea corespunzătoare, semnată de Vladimir Putin în decembrie 2023, interzice folosirea gadgeturilor în timpul lecțiilor, cu excepția situațiilor de urgență care implică o amenințare la adresa vieții sau sănătății.

Preşedintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a insistat că sunt mulţi părinţi şi profesori care au pledat pentru această măsură, care, în opinia sa, va spori disciplina în şcoli.

„Va creşte autoritatea profesorilor şi va îmbunătăţi comunicarea în sălile de clasă. Este important, având în vedere că mulţi copii suferă de dependenţă reală de telefonul mobil şi au dificultăţi de comunicare", a spus Viaceslav Volodin, referindu-se la această lege