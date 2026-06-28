search
Duminică, 28 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cum au transformat loviturile ucrainene sezonul estival într-un coșmar logistic pentru turiștii Moscovei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

„Am petrecut toată noaptea în adăpost.” „Cafenelele sunt deschise, dar cer bani gheață sau transfer bancar; multe nu au electricitate.” „În ceea ce privește combustibilul, recomand totuși să aduceți cu voi tot ce puteți.”

Plajele din Sevastopol sunt ocolite de turiști/FOTO:X
Plajele din Sevastopol sunt ocolite de turiști/FOTO:X

Acestea nu sunt fragmente dintr-un jurnal de front, ci mesaje de pe un canal de Telegram unde turiștii ruși dezbat condițiile de vacanță din Crimeea ocupată. Explozii nocturne, cozi kilometrice la benzinării și pete de păcură pe coastă – aceasta este noua realitate a peninsulei, transformată treptat dintr-o stațiune de top într-o capcană logistică sub tirul constant al dronelor și rachetelor ucrainene.

Cum devine Crimeea o „insulă” militară

Ofensiva aeriană a Kievului din ultimele săptămâni nu vizează doar obiectivele strict militare, ci urmărește un scop strategic mult mai amplu: tăierea liniilor de aprovizionare ale Kremlinului. Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a subliniat că valul de lovituri cu rază medie de acțiune are potențialul de a izola complet peninsula de Rusia continentală, transformând-o, practic, „într-o insulă”.

Efectele strategiei de uzură sunt devastatoare pentru economia locală a ocupanților. Cotidianul rus Kommersant a raportat o realitate frapantă: 79% dintre rezervările la hoteluri au fost anulate în perioada mai-iunie.

„Sezonul turistic fie a eșuat înainte de a începe, fie s-a încheiat deja”, explică Evhen Hlobîstov, expert în dezvoltare durabilă la Academia Kiev-Moghilă.

Chiar și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a fost nevoit să recunoască public amploarea problemei, acuzând armata ucraineană că încearcă în mod deliberat să perturbe aprovizionarea cu energie și să distrugă turismul regional.

Infrastructura în colaps și „drumul morții”

Fiecare atac ucrainean adâncește criza resurselor. Penuria de combustibil, penuria de alimente, întreruperile de curent și poluarea apelor maritime au transformat vacanțele într-un exercițiu de supraviețuire. Căile Ferate din Crimeea au redus drastic numărul trenurilor zilnice către peninsulă, de la 18 la doar șapte, iar autoritățile instalate de Moscova au instituit starea de urgență la finele lunii iunie.

Val de atacuri ucrainene asupra Crimeei ocupate. Autoritățile proruse instituie stare de urgență

În trecut, rușii zburau spre Simferopol sau foloseau legăturile feroviare. Astăzi, singura poartă de acces rămasă este Podul Crimeea (Kerci), inaugurat de Putin în 2018. Închis frecvent din cauza alertelor aeriene, podul a fost redenumit de mass-media rusă „drumul morții”. Deși peste 70% dintre turiști veneau de obicei cu mașina, criza severă de benzină face ca această opțiune să devină un risc major de a rămâne blocat pe autostradă.

Pe rețelele sociale rusești, falia dintre propagandă și realitate este tot mai adâncă. Turiștii care încă aleg să își riște viața pe plajele din Crimeea sunt ironizați și acuzați că au „creier SVO” (acronimul rusesc pentru „operațiunea militară specială”), fiind victime ale televiziunii de stat. „Pentru ce să te duci acolo?”, întreabă un internaut. „Ca să-ți testezi norocul”, vine replica.

Pentru a salva sezonul, hotelierii au recurs la măsuri disperate: reduceri masive de prețuri, benzină gratuită sau tarife modice, de până la 4,5 dolari de persoană pe noapte. Cu toate acestea, experții subliniază că serviciile de proastă calitate și prețurile mari din ultimii ani au făcut ca destinații precum Grecia sau Turcia să devină mult mai atractive și mai accesibile pentru clasa de mijloc din Rusia decât o Crimee militarizată.

Atitudinea localnicilor față de turiștii ruși s-a înăsprit. Pe grupurile locale, întrebările legate de siguranță primesc răspunsuri pline de sarcasm: vizitatorilor li se sugerează să vină cu canistre de combustibil în portbagaj sau să își instaleze sisteme de război electronic (EW) pe mașini.

În orașe de coastă precum Alupka, cafenelele și magazinele de suveniruri sunt deschise, dar complet goale. Turiștii împart acum peninsula în „Crimeea zgomotoasă” (Sevastopol și zonele adiacente, ținte frecvente ale atacurilor) și „Crimeea liniștită” (Sudak sau Eupatoria).

Chiar și în punctele istorice de promenadă, atmosfera estivală a dispărut. Din cauza penuriei energetice, evenimentele publice și celebrele serate de dans au fost anulate. Așa cum constata cu amărăciune o bloggeriță rusă: „Bulevardul Primorski este pustiu, iar Monumentul Navelor Scufundate pare mai singuratic ca niciodată sub razele soarelui de seară. Acest lucru este complet neobișnuit.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge că nu merge Facebook. Meta e interzisă în Rusia
digi24.ro
image
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Imperiul din spatele Troiei. Teoria care demolează unul dintre cele mai cunoscute mituri din istoria Antichității
gandul.ro
image
Presa germană: România, prinsă în focul încrucișat al războiului Rusiei împotriva Ucrainei
mediafax.ro
image
LIVE / David Popovici intră în seriile de la 200 de metri liber! Ora de start a cursei de la Settecolli
fanatik.ro
image
Cazul Caracal, după 7 ani. Nicolae Alexe, dat exemplu de IGPR despre cum se face „curățenie în grădină”, a rămas în Poliţie până la pensie
libertatea.ro
image
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Cum s-a schimbat viața lui Mihai Sturzu de când a devenit un pilot de renume: „În mine a fost mereu visul ăsta frumos al aviației”
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lumea nu mai este cum a fost: Gigantul Volkswagen anunţă cea mai mare restructurare din istoria corporaţiilor. 100.000 de oameni trebuie să fie daţi afară imediat şi patru fabrici se vor închide pentru ca grupul german să supravieţuiască brandurilor auto din China care cuceresc Europa
zf.ro
image
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
observatornews.ro
image
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
cancan.ro
image
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
prosport.ro
image
Luna și orele la care au loc cele mai multe accidente rutiere. Cum poți evita cele mai frecvente pericole din trafic
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, un nou transfer spectaculos! A luat un fotbalist cu selecții la naționala care face minuni la Campionatul Mondial 2026!
fanatik.ro
image
Top 10 plaje din România, conform Tripadvisor. Singura destinație din clasament care nu se află la malul Mării Negre
ziare.com
image
Istvan Kovacs s-a răzgândit, după faza "scandaloasă" din Iordania - Argentina: "Era să-i rupă capul"
digisport.ro
image
Celebrul Mel Brooks a împlinit 100 de ani. Ce spune despre cheia longevității: „Te ajută să rămâi sănătos și fericit”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Îl mai recunoști? În anii 2000, era cel mai râvnit bărbat din telenovelele de pe Acasă TV, însă astăzi arată așa. Puțini și-au dat seama cine e
mediaflux.ro
image
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Metoda spaniolă de a menține răcoare în case pe timpul verii. Este foarte simplă și ușor de pus în practică
click.ro
image
Celebrul Mel Brooks a împlinit 100 de ani. Ce spune despre cheia longevității: „Te ajută să rămâi sănătos și fericit”
click.ro
image
Rezultate Loto duminică, 28 iunie 2026. Marele premiu pus în joc este de aproape 7 milioane de euro
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Placinta cu gris Sursa foto shutterstock 2314773013 jpg
Arome de altădată. Plăcinta cu griș care încălzește sufletul
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Anghel, critică dură la adresa industriei muzicale. O singură artistă a impresionat-o cu adevărat: „Este la alt nivel”
image
Metoda spaniolă de a menține răcoare în case pe timpul verii. Este foarte simplă și ușor de pus în practică

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte