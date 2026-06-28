Video Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice. Cel puțin două persoane au fost rănite

Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 iunie, cel puțin două persoane fiind rănite.

Kyiv Independent scrie că primele explozii au fost raportate în Kiev cu puțin înainte de ora locală 02:00, potrivit unui jurnalist aflat la fața locului, iar un nou val de explozii s-a produs în jurul orei 02:35, în timpul unei alte salve de rachete.

Șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Tymur Tkachenko, a declarat că cel puțin două persoane au fost rănite în cartierul Darnîțkîi.

În zonă au izbucnit mai multe incendii, inclusiv în apropierea unei clădiri rezidențiale, la o stație de service și la o clădire nerezidențială.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra amenințării reprezentate de mai multe rachete rusești îndreptate spre capitală. Alarmele aeriene au fost activate în regiunile centrale și estice ale țării.

Autoritățile locale au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate deasupra Kievului. Imagini și înregistrări video distribuite pe rețelele sociale par să arate interceptarea mai multor rachete deasupra capitalei, însă autoritățile nu au confirmat oficial rezultatul operațiunii.

Deocamdată nu sunt disponibile informații complete privind pagubele provocate de atac.

Explozii au fost auzite și în orașele Sumî și Harkov, potrivit postului public ucrainean Suspilne.

Săptămâna aceasta, pe 25 iunie, mai multe explozii au fost auzite la Kiev, la scurt timp după ce forțele aeriene ucrainene și autoritățile locale au emis o alertă privind rachete rusești îndreptate spre capitală.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat pe Telegram că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate și i-a îndemnat pe locuitori să se adăpostească.

Într-un mesaj separat, acesta a precizat că „fragmente de rachete” au căzut în cartierul Darnița, în sud-estul orașului, iar echipele de intervenție se deplasează în zonă, potrivit aceleiași surse, citate de Agerpres.

Anterior, șeful administrației militare a capitalei, Timur Tkacenko, informase că Rusia a lansat „rachete balistice” asupra Kievului.

Potrivit AFP, pe cer au fost observate dârele lăsate de rachetele antiaeriene, iar exploziile au fost auzite în timpul interceptării proiectilelor rusești.

Atacul a avut loc la o oră neobișnuită, întrucât armata rusă lovește de regulă Ucraina în timpul nopții. De la declanșarea invaziei pe scară largă, în urmă cu mai bine de patru ani, Rusia lansează aproape zilnic atacuri cu drone și rachete asupra teritoriului ucrainean.