Lovituri ucrainene de amploare asupra rafinăriei Slaviansk și centrale energetice din Crimeea. Planul de 40 de zile coordonat de SBU

O nouă noapte de foc în sudul Rusiei și în Peninsula Crimeea, ilegal ocupată. În cadrul unei campanii aeriene masive desfășurate în noaptea de sâmbătă spre duminică, forțele ucrainene au lovit direct în inima infrastructurii energetice și logistice a Moscovei. Principalele ținte au fost rafinăria de petrol Slaviansk din regiunea Krasnodar și termocentrala Saki din Crimeea, ambele vitale pentru aprovizionarea mașinăriei de război a Kremlinului.

Slaviansk, nodul logistic al armatei ruse, cuprins de flăcări

Ținta principală de pe teritoriul Federației Ruse a fost rafinăria Slaviansk, situată în localitatea Slaviansk-na-Kubani (regiunea Krasnodar). În urma unei serii de explozii violente, un incendiu de proporții a izbucnit la rezervoarele de combustibil și la o unitate de stabilizare a gazului deținută de gigantul RN-Krasnodarneftegaz.

Deși autoritățile locale, prin vocea guvernatorului regional Veniamin Kondratiev, au încercat să minimalizeze impactul, susținând că flăcările au fost provocate de „căderea resturilor de drone”, imaginile din satelit (inclusiv datele FIRMS de la NASA) și înregistrările video publicate pe rețelele sociale au confirmat amploarea dezastrului. Atacul s-a soldat cu un mort și un rănit, afectând totodată o linie electrică și o conductă de gaz din proximitate.

Rafinăria de la Slaviansk nu este o țintă oarecare: aceasta asigură aproximativ 9% din producția de produse petroliere din Districtul Federal de Sud al Rusiei, fiind un pilon logistic esențial pentru trupele ruse care operează pe frontul din Ucraina și în Crimeea.

Deficit de combustibil pe piața rusă

Campania Kievului împotriva infrastructurii petroliere a Rusiei dă roade vizibile. Peste 20 de regiuni rusești au impus deja restricții la vânzarea de carburanți, iar cetățenii raportează cozi kilometrice la benzinării. Lovituri anterioare recente au scos din funcțiune rafinăria din Moscova (care asigura 40% din piața capitalei) și rafinăria Lukoil din Kstovo.

Crimeea, sub asediu

Simultan, dronele ucrainene au vizat Crimeea ocupată. Un atac susținut, pe parcursul căruia s-au înregistrat cel puțin 16 explozii într-o singură oră, a provocat un incendiu masiv la Termocentrala Saki (TEC).

Canalele de monitorizare, precum Crimean Wind, au indicat faptul că focul a izbucnit în zona depozitelor de combustibil ale centralei. Cu o capacitate electrică de aproape 150 MW, această centrală este crucială pentru stabilitatea energetică a regiunii și pentru alimentarea orașului Saki, lovitura adâncind paralizia resurselor energetice din peninsulă.

De asemenea, Statul Major ucrainean a raportat distrugerea unui sistem de apărare antiaeriană Panțir-S1 în Feodosia și lovirea feribotului militar de transport „Petropavlovsk” în apropiere de Kerci.

Operațiunea de 40 de zile a SBU și debutul rachetelor „Flamingo”

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat oficial aceste operațiuni duminică, 28 iunie, subliniind că atacurile fac parte dintr-o strategie extinsă, o „operațiune de lovituri în adâncime” planificată pentru o perioadă de 40 de zile și coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), inclusiv de forțele speciale „Alpha”.

„Fiecare sancțiune cu rază lungă de acțiune reduce resursele care alimentează mașinăria de război a Rusiei și ne aduce cu un pas mai aproape de o pace demnă”, a declarat liderul de la Kiev.

Pe lângă atacurile cu drone, Ucraina a utilizat în premieră rachete cu rază lungă de acțiune de producție autohtonă, denumite Flamingo (FP-5). Acestea au lovit în noaptea de sâmbătă complexul militar-industrial „Titan-Barrikadî” din Volgograd, o uzină de importanță strategică aflată sub umbrela Roscosmos, unde Moscova fabrică lansatoare pentru sistemele de rachete balistice Iskander-M, Yars și Topol-M. Guvernatorul regiunii Volgograd a confirmat avarierea halelor de producție și rănirea a 10 persoane în urma acestui atac.

În timp ce Ministerul rus al Apărării susține că ar fi interceptat peste 213 drone în diverse regiuni, realitatea din teren arată că scutul antiaerian al Moscovei prezintă fisuri severe în fața noii strategii de uzură adoptate de Kiev.