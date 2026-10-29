Cum au evoluat papamobilele în ultimii 100 de ani: de la limuzina de protocol la automobilul electric. Expoziţie inedită la Vatican

Vaticanul prezintă opt automobile utilizate de Suveranii Pontifi începând din 1930, într-o expoziție care urmărește evoluția mașinilor papale, de la limuzinele de protocol la vehiculele adaptate întâlnirilor cu credincioșii.

Papa Leon, la deschiderea expoziţiei inedite de la Vatican. Foto: Vatican News

Expoziția „Un secol de papamobile” a fost prezentată miercuri și s-a deschis pentru public joi, 29 octombrie. Cele opt automobile sunt expuse într-un pavilion de sticlă amenajat în Grădina Pătrată, în apropierea Pinacotecii Vaticanului.

Colecția ilustrează schimbările prin care au trecut mașinile folosite de papi, pe măsură ce acestea au fost adaptate nu doar deplasărilor oficiale, ci și întâlnirilor cu mulțimile în timpul vizitelor pastorale și al evenimentelor publice, relatează Vatican News.

La prezentarea expoziției, organizată în Sala de Conferințe a Muzeelor Vaticanului, Papa Leon al XIV-lea a vorbit atât despre evoluția tehnologiei auto, cât și despre rolul pe care aceste vehicule l-au avut în activitatea pontifilor. El s-a întâlnit cu reprezentanții conducerii Mercedes-Benz și a mulțumit companiei germane pentru colaborarea începută în urmă cu aproape un secol.

„De-a lungul deceniilor, papamobilul a trecut de la a fi un mijloc de transport la a deveni un instrument de întâlnire, permițându-i pontifului să se apropie de credincioși în timpul vizitelor pastorale și al celebrărilor publice. În acest fel, munca dumneavoastră a facilitat misiunea Bisericii de a merge în întâmpinarea persoanelor și de a transmite lumii un mesaj de credință, speranță și caritate”, a declarat Leon al XIV-lea, adresându-se reprezentanților Mercedes-Benz prezenți la eveniment.

Cel mai vechi papamobil din expoziţie - o limuzină de protocol

Cel mai vechi automobil din expoziție este un Mercedes-Benz Nürburg 460, oferit Papei Pius al XI-lea la 23 mai 1930. Limuzina a fost construită special pentru Vatican și avea un interior cu finisaje luxoase, printre care un fotoliu individual tapițat cu brocart de mătase, elemente din lemn prețios și decorațiuni metalice.

În 1960, Papa Ioan al XXIII-lea a primit un Mercedes-Benz 300 d Landaulet. Modelul avea geamuri laterale spate detașabile, o soluție care îi permitea pontifului să intre mai ușor în contact cu oamenii în timpul aparițiilor publice.

De asemenea, Papa Lepn a amintit și de primul papamobil complet electric, oferit predecesorului său, Papa Francisc, în 2024. Vehiculul, construit pe baza unui Mercedes-Benz G-Class, a fost realizat în contextul preocupărilor lui Francisc pentru protejarea mediului.

Pe lângă cele opt automobile folosite de papi, expoziția include un Benz Patent-Motorwagen din 1886, considerat primul automobil din istorie, și un model contemporan Mercedes-Benz Clasa S.

Expoziția „Un secol de papamobile” poate fi vizitată la Muzeele Vaticanului până la 31 ianuarie 2027.