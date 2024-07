Rușii transformă vechile transportoare blindate ale infanteriei în tunuri de artilerie improvizate FOTO

Forțele ruse recreează tunuri de artilerie din principalul armament al vechilor vehicule blindate BMP-1.

Un videoclip care circulă pe rețelele de socializare arată un soldat trăgând cu ceea ce pare a fi un tun Grom 2A28 de 73 mm al unui BMP-1, fixat pe un ampatament improvizat. Un alt videoclip arată un grup de soldați transportând improvizat către poziție.

Dispozitivul brut ar putea reflecta pierderile grele de echipamente pe care le-a suferit Rusia în cursul invaziei Ucrainei .

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat duminică că Rusia a pierdut 14.937 de sisteme de artilerie și 15.645 de vehicule blindate de când a lansat invazia la scară largă în februarie 2022.

În timp ce Rusia este mai mult decât capabilă să creeze noi sisteme de artilerie și să revigoreze armamentul din epoca sovietică, va fi dificil să țină pasul cu rata pierderilor și cu puterea de foc necesară pe linia frontului.

Tunul de artilerie improvizat 2A28 ar putea funcționa drept soluție temporară la diminuarea proviziilor, însă probabil că este inexact.

Un videoclip arată dispozitivul, care este proiectat să fie tras de pe o turelă blindată stabilă, tresăltând cu fiecare foc.

Arma, care este neblindată va fi, de asemenea, expusă atacurilor cu drone ucrainene, care s-au dovedit de succes împotriva tancurilor grele rusești.

Nu este prima dată când forțele ruse recurg la arme improvizate.

În martie, înregistrări video au arătat trupe rusești folosind vehicule asemănătoare mașinilor de golf pentru a transporta infanterie în prima linie.

În aprilie, un alt videoclip a arătat efectul unui atac ucrainean asupra unui tanc rusesc care folosea un „sistem de război electronic improvizat”, scria la acea vreme Rob Lee, analist la Institutul de Cercetare în Politică Externă.

Lee a explicat că sistemul „a contracarat în mod eficient un număr mare de FPV-uri care operau cu frecvențe diferite înainte de a fi oprit”.

Rusia a desfășurat anterior, de asemenea, „tancuri țestoase” prevăzute cu acoperișuri metalice rudimentare pentru a se apăra împotriva muniției, explozive cum ar fi atacurile cu drone.

„Știu că oamenii râd, dar nu cred că este o adaptare prostească”, a scris Lee într-o altă postare pe X.

„Rușii se adaptează la condițiile particulare ale câmpului de luptă în care Ucraina are o mulțime de FPV-uri, dar nu suficiente ATGM, mine antitanc și artilerie”, a spus el. „Deci, sacrificarea observației și capacitatea de a roti turela pe un singur tanc per pluton care poate bloca mai multe frecvențe FPV simultan are sens”.