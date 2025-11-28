search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Criza locuințelor împinge alegătorii spre extrema dreaptă. Stânga europeană are ultima șansă să oprească alunecarea

0
0
Publicat:

Europa fierbe la capitolul locuințe, iar cercetătorii spun răspicat: dacă stânga nu își asumă pe bune rezolvarea crizei, electoratul îi va întoarce spatele și va merge către extrema dreaptă. Iar direcția, spun datele, este deja vizibilă.

Criză de locuințe în Europa/FOTO:Arhiva
Criză de locuințe în Europa/FOTO:Arhiva

Rețeaua Progressive Politics Research Network (PPRNet) arată, într-o analiză amplă, că explozia prețurilor la locuințe și chirii a „șters” unul dintre ultimele atuuri ale partidelor de centru-stânga: apărarea accesului la o casă decentă. Ceea ce era cândva un drept social devine azi un lux, iar frustrarea împinge alegători tot mai dezamăgiți în brațele celor care promit soluții simple — extrema dreaptă, scrie The Guardian.

„Locuința accesibilă a devenit un subiect economic, social și politic central”, explică Aidan Regan, profesor la University College Dublin. „Dacă progresiștii vin cu soluții credibile, pot reconstrui o alianță largă. Dar va necesita voință politică reală.”

O Europă scumpă până la sufocare

Eurobarometrul arată aceeași tensiune: creșterea costurilor de trai — în care locuința cântărește cel mai greu — este factorul decisiv în opțiunile de vot pentru alegerile europene din 2024. Pe scurt: oamenii nu mai pot plăti acoperișul de deasupra capului.

În două decenii, prețurile caselor în UE au crescut cu aproape 50%, iar chiriile cu 25%. În marile orașe europene, scumpirea din ultimii opt ani sare de 50%. Și, peste tot, salariile nu țin pasul. Pentru milioane de oameni, locuința înghite o cincime din venit, iar în țări ca Irlanda și Danemarca, povara e cu 80% peste media europeană.

Paradoxul? În timp ce chiria și ratele împovărează generațiile tinere, proprietarii se bucură: locuința rămâne pentru mulți cel mai important activ financiar. Iar politica publică — inclusiv sub guverne de centru-stânga — a alimentat această direcție, renunțând la controlul chiriilor, vânzând masiv fondul locativ public și stimulând specula imobiliară.

Stânga, responsabilă pentru propriile goluri

Datele din Danemarca, explică Martin Vinæs Larsen de la Universitatea Aarhus, sunt revelatoare: prăbușirea construcției de locuințe sociale nu a venit din partea dreptei, ci chiar sub social-democrați. După mijlocul anilor ’90, controlul social-democrat asupra consiliilor locale „nu s-a mai tradus în locuințe sociale. Efortul politic pur și simplu a dispărut”.

Schimbările demografice explică parte din problemă: locuințele sociale sunt ocupate tot mai mult de oameni cu venituri mici, adesea din medii imigrante, în timp ce votanții tradiționali ai stângii devin mai educați și mai înstăriți. Dar situația de azi rescrie ecuația: criza lovește și profesii esențiale — profesori, asistente — care nu-și mai permit să trăiască în orașele unde muncesc. Aici reapare, spune Larsen, „o șansă reală pentru social-democrați”.

Citește și: „Lucrăm doar cu mâinile”. Cursa contracronometru a salvatorilor din Ternopil, unde 22 de oameni sunt încă sub dărâmături

Obstacolele sunt însă pe măsură: costuri ridicate ale construcțiilor, opoziția rezidenților, reguli stricte de eligibilitate, dar și o narațiune toxică ce prezintă locuințele sociale drept un privilegiu „al imigranților”. Soluțiile posibile? Chiar și chirii sociale mai ridicate, atât timp cât rămân sub piață — pentru a face locuințele accesibile din nou unei plaje mai largi de oameni.

Cum poate fi recuperat terenul pierdut

Regan crede că partidele progresiste au șanse mari dacă reușesc să readucă în prim-plan modelul preferat de europeni: proprietatea — dar una care să nu fie un instrument de speculație, ci o formă de stabilitate. Pentru tineri și pentru cei cu venituri mici, accesul la o locuință proprie s-a prăbușit în ultimii 20 de ani. Cine rezolvă asta câștigă electorat pe termen lung.

Pentru asta, stânga trebuie să regândească radical politica locuințelor: proprietatea ca garant al siguranței pentru clasele mijlocii, complementar unui sector robust de închiriere publică și non-profit. În prezent, inegalitatea e „construită în sistem”: proprietarii acumulează avere, chiriașii se afundă în costuri, iar tinerii fără sprijin familial rămân blocați în afara pieței.

În spatele tuturor cifrelor, mesajul e simplu: oamenii au nevoie de o locuință stabilă, sigură și accesibilă. Pentru o întreagă generație, asta nu mai este realitate — ci vis.

Dacă stânga ezită, extrema dreaptă umple golul

Cercetătorii PPRNet avertizează că terenul pierdut devine teren fertil pentru populiști. Nu pentru că ar avea politici coerente de locuire — în Ungaria sau Austria nu există dovezi în acest sens — ci pentru că știu să capitalizeze frustrările. Când prețurile stagnează sau scad într-o regiune, oamenii votează dreapta radicală. Când chiriile cresc în zonele sărace, se întâmplă același lucru.

Mai mult, partidele radicale rescriu tema locuințelor într-o cheie identitară: „locuință ca patrimoniu național”, legată de familie, stabilitate și excluderea celor considerați „din afară”. În Ungaria, Fidesz a făcut din locuințe un instrument al politicilor pronataliste — granturi nerambursabile pentru familiile care promit copii. Rezultatul? Se consolidează inegalitățile existente și se creează altele noi.

Concluzia cercetătorilor este tăioasă: dacă stânga europeană vrea să recâștige teren, trebuie să reînvețe să vorbească despre case, chirii, proprietate — nu ca despre active financiare, ci ca despre infrastructură publică esențială. Aici se decide viitorul politic. Aici se joacă alianța care poate scoate Europa de sub tentația extremismului.

Restul este doar tăcere politică — și, cum se vede deja, tăcerea asta costă scump.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor”
digi24.ro
image
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
stirileprotv.ro
image
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
gandul.ro
image
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
mediafax.ro
image
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
fanatik.ro
image
Vasilica a fost ucisă în Italia de bărbatul care-i împrumutase 70.000 de euro. Noi detalii despre moartea româncei de 35 de ani
libertatea.ro
image
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
digi24.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
antena3.ro
image
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe faţă de România
observatornews.ro
image
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un asemenea gest
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci după ora 18:00 pentru a menține căldura în casă toată seara. Așa reduci factura la încălzire
playtech.ro
image
O fostă jucătoare de la Arsenal și Manchester City, scandal după o ședință foto cu o sportivă olimpică. A confirmat că sunt un cuplu
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Ciclonul Adel aduce vreme severă în București până duminică. Meteorologii anunță ploi abundente și rafale de vânt
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii care așteaptă salariile pe final de an. Ministerul Finanțelor confimă ce se întâmplă cu plățile
mediaflux.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
De ce crește libidoul iarna: știința din spatele fenomenului