search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Chiriile pentru locuințele de serviciu se dublează. Angajații de la stat, direct afectați

0
0
Publicat:

Chiriile pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție şi căminele pentru salariați ai societăților de stat se vor dubla, ca urmare a indexării tarifelor cu rata inflației din 2007 până în prezent, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere de Ministerul Dezvoltării.

chirie mare britania jpg

Concret, actul normativ prevede actualizarea chiriei (lei/m2) pentru locuințele aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai companiilor, societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome și pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative.

Ministrul dezvoltării a arătat că ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul 2007 și a adăugat că, în prezent, chiria pentru o locuință cu o suprafață locuibilă de 50 mp este de 42 de lei, iar, după actualizarea tarifului, va fi de 94,21 de lei.

Nu intră sub incidența acestui act normativ locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL, și locuințele deținute de către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Pentru acestea, chiria se calculează în baza legii modificate în 2018.

Ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată la nivelul anului 2007, respectiv 28 martie 2007 data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 310/2007, fiind actualizat cu indicele de inflaţie calculat de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/1999 şi până la data 31 decembrie 2006.

În prezent, având în vedere evoluţia ratei anuale a inflaţiei, s-a creat o inegalitate prin practicarea unor tarife nerealiste în raport cu inflația acumulată de-a lungul anilor.

În perioada de referință prezentată, 2007 - 2024, indicele prețurilor de consum a avut un impact semnificativ asupra puterii de cumpărare și asupra prețurilor în general, determinând o scădere semnificativă a valorii reale a tarifelor de chirie practicate. În acest context, se impune actualizarea cu celeritate a tarifelor pentru a reflecta condițiile economice actuale.

Ca urmare a actualizării tariful de bază de bază lunar al chiriei va fi următorul:

image

Chiriile, majorate cu 225%

În urma actualizării tarifelor de bază cu rata anuală a inflației aferenta perioadei 2007- 2024 a rezultat o creștere a tarifelor de bază cu 224,29466% față de tarifele inițiale, IPC total aferent perioadei 2006 –2024, conform bazei de date a indicilor statistici publicați pe site-ul INS, fiind de 224,22%, diferența dintre cele două valori rezultând din faptul că rezultatul comunicat de INS nu a avut la bază date anuale ale IPC rotunjite la 1 zecimală.

Tariful de bază lunar al chiriei (lei/m2) pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din comune este de 0,04486 lei/m2, pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din oraşe este de 0,06729 lei/m2, iar pentru cele din municipii este de 0,08972 lei/m2.

Reduceri de 10-15% pentru anumite locuințe

Potrivit art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, cu modificările şi completările ulterioare, tariful de bază se reduce, după caz, pentru întreaga suprafaţă locuibilă, după cum urmează:

- 15% pentru camerele situate la subsol, demisol sau în mansarde aflate direct sub acoperiş;

- 10% pentru locuinţele lipsite de instalaţii de apă, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea;

- 10% pentru locuinţele construite din materiale de construcţii inferioare, cum este paianta.

După stabilirea chiriei prin aplicarea tarifului pe metru pătrat, precum și după aplicarea coeficienților menționați, dacă este cazul, nivelul maxim al chiriei şi terenul aferent acestora nu poate depăşi:

- 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie, pentru locuințele sociale;

iar pentru ceilalți chiriași:

- 15% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie;

- 25% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul net lunar pe membru de familie se situează între venitul mediu net lunar pe economie şi dublul acestuia.

„Actualizarea tarifelor de chirie va asigura un echilibru just în raport cu condițiile economice actuale, permițând administrațiilor locale și instituțiilor publice să beneficieze de venituri echitabile din exploatarea acestor spații. Totodată, se va evita distorsionarea pieței imobiliare prin menținerea unor tarife de chirie artificial de mici comparativ cu prețurile pieței private”, se arată în proiectul de act normativ.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Surpriză în ultimul sondaj: Anca Alexandrescu îl depășește pe un favorit. Cu cine ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
Kosovarii nu s-au putut abține. Ce au scris după ce au aflat că pot juca împotriva României în finala pentru Mondial
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”
antena3.ro
image
Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
observatornews.ro
image
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Locurile de muncă ce îți permit să ieși mai devreme la pensie. Nu vei fi sancţionat pentru reducerea vârstei de pensionare
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de întreaga naţiune” Avertisment pentru Ianis Hagi: “Sunt îngrijorat că joacă acolo!”
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Pană de curent MASIVĂ! Sute de mii de oameni au rămas în beznă și fără energie electrică, în Paris
kanald.ro
image
Au dat peste un zăcământ de aur evaluat la 166 de miliarde de euro. Descoperirea care ar putea schimba harta economică a lumii
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Beneficii noi pentru pensionari: tichetele nefolosite pot fi convertite în bani sau vouchere
romaniatv.net
image
Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost extinsă! Numărul de afecțiuni pentru care pot fi prescrise medicamente a crescut
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
image
S-a plâns mult aseară la concertul lui Aurelian Temișan, în memoria regretatului Horia Moculescu. Nidia Moculescu i-a cântat tatălui ei cu lacrimi în ochi
click.ro
Kate și William la Royal Variety Performance, Profimedia (2) jpg
Se uită la el ca la soare, iar el o divinizează. Nu-și declară iubirea bombastic, ca Meghan și Harry, însă relația Kate - William e clar una model
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)
Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”

OK! Magazine

image
Momentul adorabil ratat de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ce triști sunt micuții

Click! Pentru femei

image
A dat-o în mintea copiilor? Mick Jagger s-a întors pe băncile școlii, la 82 de ani!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!