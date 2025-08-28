search
Joi, 28 August 2025
Rușii fac haz de necaz după ce mai multe regiuni au rămas fără combustibil: „Mergi să cumperi un litru și te întorci cu portofelul gol”

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia se mândrește cu faptul că este o superputere energetică, și totuși atacurile ucrainene cu drone au afectat capacitatea de rafinare din întreaga țară, expunându-i vulnerabilitățile chiar la vârful sezonului de vară, când cererile de combustibil sunt ridicate.

Benzinăriile din mai multe regiuni rusești au rămas fără stocuri de combustibil, prețurile au crescut la niveluri record, iar șoferii stau la coadă ore în șir pentru a alimenta.

În această vară, Kievul și-a intensificat campania de lovituri cu drone împotriva infrastructurii energetice a Rusiei, o strategie menită să pună presiune pe Moscova și să semnaleze că Ucraina are pârghii în negocierile de pace conduse de președintele SUA, Donald Trump, scrie The Guardian.

Deficitul de combustibil se resimte cel mai acut în regiunile îndepărtate, inclusiv în Orientul Îndepărtat, dare și în sudul Rusiei și în peninsula Crimeea anexată, unde șoferii au fost nevoiți să cumpere benzină mai scumpă pe fondul deficitului de benzină A-95.

„Aceasta nu este prima criză a combustibililor; s-a întâmplat de mai multe ori înainte de război”, a explicat Boris Aronstein, analist independent în domeniul petrolului și gazelor. Totuși atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor și instalațiilor de depozitare au agravat situația, determinând cea mai severă criză din ultimii ani.

„Atacurile sunt masive, coordonate și repetate; vin în valuri, iar rafinăriile pur și simplu nu au timp să repare pagubele cauzate de atacul anterior înainte de următorul”, subliniază analistul.

Prețurile en-gros pentru A-95 - benzina cea mai utilizată în Rusia - au atins niveluri record săptămâna trecută, ajungând la aproximativ 82.300 de ruble (760 de lire sterline) pe tonă, cu aproape 54% mai mari decât în ​​ianuarie.

La prima vedere, deficitul de combustibil din Rusia nu se potrivește cu statutul său de unul dintre cei mai mari exportatori de energie din lume, care transportă țiței către piețe precum China și India.

Ca o parantează, Donald Trump a impus săptămâna aceasta tarife vamale drastice importurilor americane din India, invocând dependența Delhi de petrolul rusesc la prețuri reduse.

Însă țițeiul trebuie procesat în benzină și motorină, or o mare parte din sistemul de rafinare al Rusiei este orientat către produse de export.

Potrivit analiștilor, printre principalele slăbiciuni ale industriei este lipsa unei protecții pentru producția internă de benzină. Producția acoperă doar cererea internă, ceea ce face sistemul extrem de vulnerabil la perturbări.

Și, deși atacurile cu drone dezactivează de obicei doar parțial capacitatea unei rafinării, sancțiunile au limitat drastic accesul Rusiei la tehnologia occidentală, complicând reparațiile.

Rușii se plâng de penuria de combustibil

Rețelele de socializare rusești abundă de  videoclipuri în care șoferi frustrați se plâng de penurie și de creșterea prețurilor.

„Așteptăm ore întregi și nimeni nu știe dacă ne vom face plinul”, a spus un bărbat în timp ce trecea cu mașina pe lângă o coadă lungă, în orașul Dalnegorsk din extremul est al țării.

„The Motorist's Den”, un canal auto rusesc popular  pe Telegram, a scris ironic că „e ca și cum benzina va fi turnată în curând în pahare de șampanie, în loc de rezervoare”.

„A face un plin acum e aproape ca o vizită la un butic: te duci după un litru și te întorci cu portofelul gol, reflectând filozofic că mersul pe jos nu e chiar atât de rău, până la urmă”, se arată în altă postare sarcastică pe grup.

Criza actuală a fost acutizată chiar într-un moment de vârf al cererii: august este în mod tradițional cea mai dificilă lună pentru piața combustibililor din Rusia, când fermierii au nevoi mai mari, rafinăriile trec prin lucrări de întreținere programate, iar exportatorii vânează prețuri sezoniere mai mari în străinătate.

Penurie în Crimeea

Crimeea, anexată de Rusia în 2014, a fost printre cele mai afectate. Peninsula, care găzduiește de obicei un flux de turiști ruși vara, și-a închis aeroporturile din cauza amenințării cu dronele, silind vizitatorii să călătorească cu mașina și punând presiune suplimentară asupra proviziilor deja limitate. Oficialii au îndemnat la calm.

Șeful Crimeii numit de Kremlin le-a cerut locuitorilor „să înțeleagă restricțiile privind benzina octanică 95”, avertizând că situația ar putea dura încă o lună. „Toate măsurile posibile pentru stabilizarea prețurilor sunt luate acum de guvernul federal, dar și de noi”, a spus el.

Atacurile ucrainene își fac resimțite efectele

Analiștii estimează că atacurile recente ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol din Rusia au perturbat cel puțin 17% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei, echivalentul a 1,1 milioane de barili pe zi.

Între 2 și 24 august, Ucraina a efectuat cel puțin o duzină de atacuri asupra infrastructurii petroliere rusești, potrivit relatărilor din mass-media,  fiind lovite majoritar instalații de-a lungul coridorului Riazan-Volgograd, din sud-vestul țării.

Cel mai recent atac a avut loc miercuri, când presa ucraineană a relatat că o explozie puternică a lovit conducta de petrol Riazan-Moscova, una dintre principalele artere care furnizează combustibil capitalei.

Deși penuriile sunt perturbatoare și stânjenitoare din punct de vedere politic pentru Kremlin, analiștii avertizează că este puțin probabil ca, deocamdată, să deraieze efortul de război sau industria grea a Rusiei.

O mare parte din flota industrială și echipamentul militar al țării funcționează cu motorină în loc de benzină, iar Rusia are încă un surplus de aceasta.

„Mai este mult până când sectoarele transporturilor, agriculturii și industriei – sau, cel mai important, armata – vor întâmpina penurii semnificative de combustibil”, a explicat Serghei Vakulenko, cercetător senior la Centrul Carnegie Rusia Eurasia, care a lucrat anterior la gigantul petrolier rus Gazprom.

Totuși, întrucât Ucraina nu dă semne că își va încetini campania cu drone, economiștii estimează că criza de combustibili s-ar putea prelungi până în iarnă.

Europa

