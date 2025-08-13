Crimă șocantă în Marea Britanie. Trei adolescenţi, arestaţi după ce au ucis în bătaie un bărbat

Trei adolescenți, cu vârste între 14 și 16 ani, au fost arestați și acuzați de omor, iar o fată de doar 12 ani este, de asemenea, reținută în cadrul anchetei, după ce un bărbat de 49 de ani a fost ucis cu brutalitate pe Insula Sheppey, în sud-estul Angliei.

O crimă șocantă a avut loc pe Insula Sheppey, în comitatul Kent, unde un bărbat a murit în urma unei agresiuni violente, după ce ar fi primit lovituri repetate cu o placă de beton. Alexander Cashford, în vârstă de 49 de ani, a fost găsit fără viață duminică, în zona Leysdown-on-Sea, cu multiple leziuni grave, informează DailyMail.

Poliția din Kent a fost alertată puțin după ora 19:00, în urma unui apel care semnala o altercație pe Warden Bay Road, în apropiere de Jetty Road şi, potrivit informaţiilor furnizate de anchetatori, incidentul ar fi fost declanșat de o dispută între grupul de adolescenţi şi bărbatul ucis, care a degenerat rapid într-o agresiune fizică.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și paramedici ai South East Coast Ambulance Service, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru bărbat, care a fost declarat decedat.

În scurt timp, trei adolescenţi, o fată de 16 ani și doi băieți, de 14 și 15 ani, toți din Londra, au fost reținuți și ulterior acuzați de omor prin complicitate. Aceștia se află în arest preventiv și urmează să fie prezentați miercuri în fața Tribunalului Medway.

De asemenea, marţi, 12 august, a mai fost reţinută o fată de doar 12 ani în legătură cu acelaşi caz, despre care poliţiştii afirmă că deocamdată rămâne în custodia lor, în timp ce investigația continuă.

Martori oculari citaţi de publicaţia britanică afirmă că locul crimei a fost încercuit de polițiști, iar echipele criminalistice au adus câini special antrenați pentru a căuta probe, un spaniel al poliției fiind văzut într-o poiană mare din spatele plajei, în fața unui parc de rulote. De asemenea, o parte din terenul viran din apropierea plajei Warden Bay a fost delimitat și este protejat pentru cercetări.

Potrivit martorilor, bărbatul ar fi fost lovit în cap cu o placă mare de beton, iar un localnic a încercat disperat să îi salveze viața.

Anton Jasnu, managerul unui magazin din zonă, a povestit că a fugit afară pentru a ajuta și a văzut mai mulți oameni încercând să-i acorde victimei primul ajutor. Pe ceafa bărbatului se afla un șervețel, cel mai probabil folosit pentru a opri o hemoragie puternică.

În timp ce continuă ancheta, poliţiştii au făcut apel la orice persoană care ar fi putut vedea incidentul să se prezinte pentru declarații, în speranța de a reconstitui cu exactitate circumstanțele acestei crime brutale, în care principalii suspecţi sunt cei trei adolescenţi cu vârste între 14 şi 16 ani.