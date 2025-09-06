search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Corupție în Londra. Sute de locuințe sociale acordate pe șpagă. Angajații primăriei își „vindeau” serviciile pe Internet

0
0
Publicat:

Două persoane au fost arestate la Londra, după ce poliția suspectează că angajați corupți ai consiliului local ar fi alocat „sute de locuințe contra sume de bani”. Anchetatorii spun că pe rețelele de socializare există reclame care promit potențialilor chiriași modalități de a sări peste lista de așteptare pentru locuințele accesibile.

FOTO: Pexels
FOTO: Pexels

Conform Poliției din Londra, s-a dat șpagă pentru a depăși listele lungi de așteptare pentru locuințele sociale, iar autoritățile au lansat acum o anchetă privind angajați corupți din domeniul locativ, scrie Sky News.

Până acum, au fost arestate două persoane, iar poliția afirmă că „există dovezi” că sute de locuințe au fost alocate prin tranzacții frauduloase în cartierul estic Barking and Dagenham din Londra.

Ofițerii cred că locuințele erau uneori subînchiriate de asociați ai angajaților din domeniul locativ. De asemenea, anchetatorii consideră că pe rețelele sociale au existat reclame clare prin care potențialii chiriași erau încurajați să sară peste rând.

Forțele de ordine au precizat: „Ca parte a acestui proces, potențialii chiriași plăteau escrocilor «taxe de găsire» și chirii umflate. Unele chirii erau plătite parțial către Consiliul Local London Borough Barking and Dagenham, iar altele nu.”

Echipa anti-corupție a consiliului sprijină ancheta, menționând că aceasta urmează luni de colectare a informațiilor.

Liderul consiliului, Dominic Twomey, a declarat: „În fiecare zi, echipa noastră de combatere a fraudei lucrează în culise, investigând totul, de la suspiciuni de corupție până la subînchirieri ilegale.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
digi24.ro
image
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
observatornews.ro
image
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
Impozitul pe locuințe în 2026. Cât vei plăti în plus și ce modificări aduce noua lege
playtech.ro
image
Ce studii are, de fapt, Florin Prunea. Secretul a fost dezvăluit, a durat 9 ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum l-a numit Mircea Lucescu pe Horațiu Moldovan, după gafa uriașă din România - Canada 0-3
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
EXCLUSIV PAPARAZZI. Cum e viața lui Mario de când nu mai e Fresh. Mai puțină benzină, mai multă grijă
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (2) jpg
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Exclusiv! Nicolai Tand: "Sunt un copil crescut la țară, îmi place munca, nu ascund nimic, rămân original"

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică