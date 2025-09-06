Corupție în Londra. Sute de locuințe sociale acordate pe șpagă. Angajații primăriei își „vindeau” serviciile pe Internet

Două persoane au fost arestate la Londra, după ce poliția suspectează că angajați corupți ai consiliului local ar fi alocat „sute de locuințe contra sume de bani”. Anchetatorii spun că pe rețelele de socializare există reclame care promit potențialilor chiriași modalități de a sări peste lista de așteptare pentru locuințele accesibile.

Conform Poliției din Londra, s-a dat șpagă pentru a depăși listele lungi de așteptare pentru locuințele sociale, iar autoritățile au lansat acum o anchetă privind angajați corupți din domeniul locativ, scrie Sky News.

Până acum, au fost arestate două persoane, iar poliția afirmă că „există dovezi” că sute de locuințe au fost alocate prin tranzacții frauduloase în cartierul estic Barking and Dagenham din Londra.

Ofițerii cred că locuințele erau uneori subînchiriate de asociați ai angajaților din domeniul locativ. De asemenea, anchetatorii consideră că pe rețelele sociale au existat reclame clare prin care potențialii chiriași erau încurajați să sară peste rând.

Forțele de ordine au precizat: „Ca parte a acestui proces, potențialii chiriași plăteau escrocilor «taxe de găsire» și chirii umflate. Unele chirii erau plătite parțial către Consiliul Local London Borough Barking and Dagenham, iar altele nu.”

Echipa anti-corupție a consiliului sprijină ancheta, menționând că aceasta urmează luni de colectare a informațiilor.

Liderul consiliului, Dominic Twomey, a declarat: „În fiecare zi, echipa noastră de combatere a fraudei lucrează în culise, investigând totul, de la suspiciuni de corupție până la subînchirieri ilegale.”